تنبيه من الأمن العام لضيوف الرحمن: التزموا بأمرين

تواصل – فريق التحرير:

تحت شعار” الالتزام بلبس الكمامة .. حماية ووقاية”، أصدر الأمن العام تنبيهًا هامًا لضيوف الرحمن بالالتزام بارتداء الكمامة ومواعيد الدخول وفقًا للتصاريح.

ونشر حساب الأمن العام عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” ضيف الرحمن لسلامتك وسلامة من حولك أثناء وجودك في الحرمين الشريفين نأمل منك ب (لبس الكمامة- التقيد بمواعيد الدخول حسب التصاريح الصادرة من تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا).

شراكة لخدمة المعتمرين

وتعمل وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام «القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة» والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» ضمن شراكة استراتيجية لتطوير عدد من الخوارزميات الهادفة إلى تحسين الخدمة المقدمة لقاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي.

يأتي ذلك في إطار ما يجده الحرمان الشريفان من متابعة واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

والإعلان عن الشراكة جاء في حديث أدلى به مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، خلال مشاركته في جلسة حوارية عقدت خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض تحت عنوان: توجه المنظومة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.

القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

وتعد القمة فرصة للمهتمين والخبراء في هذا المجال للاستفادة من تجمّع أكثر من 200 متحدث يمثلون 90 دولة في العالم تحت سقف واحد في مدينة الرياض، وذلك للاستماع لرؤاهم وطرحهم خلال مشاركاتهم في أكثر من 100 جلسة عمل وحلقات النقاش والورش المصاحبة، والاطلاع على أكثر من 40 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي التي سيتم استعراضها خلال القمة من جهات ابتكارية محلية وعالمية.

وتناقش القمة العالمية للذكاء الاصطناعي جملة من الموضوعات التي تبين انعكاسات الذكاء الاصطناعي على أهم القطاعات مثل: المدن الذكية، تنمية القدرات البشرية، الرعاية الصحية، المواصلات، الطاقة، الثقافة والتراث، البيئة، الحراك الاقتصادي وذلك بهدف إيجاد الحلول للتحديات الحالية وتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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