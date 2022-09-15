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بينما كانوا بخدمته لتوليه العرش.. فصل 100 من موظفي الملك تشارلز
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بينما كانوا بخدمته لتوليه العرش.. فصل 100 من موظفي الملك تشارلز

بينما كانوا بخدمته لتوليه العرش.. فصل 100 من موظفي الملك تشارلز

بينما كانوا بخدمته لتوليه العرش.. فصل 100 من موظفي الملك تشارلز
٠٨:٢٧:٣٣ م، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت نقابة عمالية في بريطانيا، عن أن حوالي 100 موظف عملوا لدى الأمير تشارلز قد يفقدون وظائفهم الآن بعد تسميته ملكا.

وأكدت مصادر خاصة لصحيفة “جارديان” البريطانية أن العاملين في كلارنس هاوس، المقر الرسمي السابق للملك تشارلز في لندن عندما كان أمير ويلز، تم إبلاغهم بأنهم قد يفصلوا من العمل.

من جانبه؛ دعا اتحاد الخدمات العامة والتجارية إلى “الوقف الفوري لعملية التسريح”، مضيفا أن بعض الموظفين عملوا هناك منذ عقود، وانتقد صدور القرار خلال فترة الحداد الوطني.

وأكد الاتحاد على أنه سيضمن اتخاذ جميع التدابير لحماية أي موظف اختار الانضمام إليه، حيث أن العاملين في قصر باكنغهام وقلعة وندسور والقصور الأخرى يعفون من عدد من قوانين العمل.

الكلمات الدلالية:
الحداد الوطني الملك تشارلز الملكة إليزابيث نقابات عمالية

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