وظائف شاغرة بـ«الخطوط السعودية للتموين».. 7 شروط للتدقيم
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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف لحملة الثانوية فما فوق وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
المؤهلات والخبرة
- الثانوية العامة أو ما يعادلها
- خبرة 2 سنة فما فوق
- يجب أن يكون لديك شخصية قوية وودودة
- الإبداع والتمتع بعمل عملي
- البراعة اليدوية والقدرة على العمل تحت الضغط
- مطلوب القدرة على العمل كجزء من فريق والحفاظ على وتيرة الإنتاج
- المهارات الأساسية لاستخدام الحاسوب
طريقة التقديم:-
وأشارت شركة الخطوط السعودية للتموين، إلى أنه يمكن التقديم عبر موقع الشركة الرسمي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).