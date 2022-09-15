وظائف شاغرة بـ«الخطوط السعودية للتموين».. 7 شروط للتدقيم

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أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف لحملة الثانوية فما فوق وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

المؤهلات والخبرة

الثانوية العامة أو ما يعادلها خبرة 2 سنة فما فوق يجب أن يكون لديك شخصية قوية وودودة الإبداع والتمتع بعمل عملي البراعة اليدوية والقدرة على العمل تحت الضغط مطلوب القدرة على العمل كجزء من فريق والحفاظ على وتيرة الإنتاج المهارات الأساسية لاستخدام الحاسوب

طريقة التقديم:-

وأشارت شركة الخطوط السعودية للتموين، إلى أنه يمكن التقديم عبر موقع الشركة الرسمي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).