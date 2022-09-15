توضيح من حساب المواطن بشأن استحقاق الدعم لشهر سبتمبر

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه تم إيداع الدعم للمستفيدين لشهر سبتمبر شاملا مبلغ الدعم الإضافي.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد عبر حساب “خدمة المستفيدين”، استفسر بشأن استحقاق الدعم لهذا الشهر، وهل يشمل الدعم الإضافي؟

الاستحقاق يشمل الدعم الإضافي

وأجاب البرنامج بقوله “عزيزي المستفيد ، مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاقك لشهر سبتمبر شاملاً مبلغ الدعم الإضافي”.

وأضاف البرنامج أنه يمكن معرفة قيمة استحقاق المستفيد، من خلال الدخول على الحاسبة التقديرية عبر الرابط التالي “https://portal.ca.gov.sa”.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أودع قبل أيام، 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

عدد أرباب الأسر

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1845 ريالاً.

فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 89% بينما بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 258 ألف مستفيد، مشكلين 11% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.