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200 ريال كل سنة.. توضيح عاجل من «إيجار» بشأن العقود
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200 ريال كل سنة.. توضيح عاجل من «إيجار» بشأن العقود

200 ريال كل سنة.. توضيح عاجل من «إيجار» بشأن العقود

200 ريال كل سنة.. توضيح عاجل من «إيجار» بشأن العقود
٠٨:٢١:٥٢ م، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه في حال انتهاء العقود تصبح مؤرشفة ولا يتم التعامل بها.

وأوضحت “إيجار، إلى أن رسوم توثيق العقد السكني سواء عقداً جديداً أو تجديداً لعقد سابق 125 ريالاً لكل سنة.

كما بينّت أن رسوم العقد التجاري 200 ريال للسنة الأولى، و400 ريال لكل سنة إضافية، ويتم دفع الرسوم من قبل المؤجر ما لم يتم الاتفاق بينهما بخلاف ذلك.

من يتحمل رسوم التوثيق؟

حسمت منصة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأمر حول من يتحمل دفع رسوم توثيق الإيجار، هل المؤجر ام المستأجر.

ورد حساب “إيجار” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على سؤال مواطن يقول فيه: “إن أباه استأجر مبنى تجاريا كاملا لمدة عشر سنوات، وأن المكتب يطلب سبعة آلاف”.
وقال “إيجار”، إن رسوم العقد التجاري ٢٠٠ ريال للسنة الأولى و ٤٠٠ ريال لكل سنة إضافية ويتم دفع الرسوم من قبل المؤجر مالم يتم الاتفاق بخلاف ذلك.
وتابع :” نسبة السعي محددة حسب لائحة المكاتب العقارية ب 2.5% من قيمة عقد الايجار السنة الأولى”.

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متى تصبح العقود القديمة غير سارية؟

أوضحت مبادرة “إيجار” طبيعة التعامل مع العقود القديمة والمنتهية، ومتى تصبح غير سارية، أو يتم أرشفتها على المنصة.

وأجاب الحساب الرسمي لـ”إيجار”، إحدى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري، عن سؤال أحد المتابعين حول طريقة حذف عقود قديمة ومنتهية من على المنصة.

وردّ الحساب بأنه في حال إنتهاء العقود تصبح العقود مؤرشفة ولا يتم التعامل بها.

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وفي وقت سابق، أوضحت المبادرة أن تحديث وتحديد عنوان العقار من خلال الخريطة مطلب أساس لإتمام عملية تسجيل العقود الإيجارية أو تجديدها في إيجار.

ونوهت “إيجار” عن أنه لفسخ العقد بين المالك وبين المستاجر، بعد أن تم إخلاؤه عن طريق المحكمة، يتم بعد صدور الأمر القضائي من المحكمة، ثم التوجه لإلغاء العقد من طرف واحد عن طريق شبكة إيجار

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