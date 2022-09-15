قريبًا.. طرح 10 آلاف وظيفة للخريجين (تفاصيل)

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زف مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني ، بشرى سارة لجميع الخريجين والخريجات، بتوفير 10 آلاف وظيفة قريبًا.

وأكد “القرني”، خلال لقاء بالقيادات التدريبية بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، على تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة من حيث تأهيل وتطوير الموارد البشرية والقوى العاملة.

وكشف عن موافقة محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد على انعقاد اللقاء الوظيفي بمنطقة مكة المكرمة يومي التاسع والعاشر من ربيع الثاني المقبل بإذن الله.

وأوضح أنه يستهدف عشرة الآف وظيفة للخريجين والخريجات، ومن أهدافه:

1- رفع الطاقة الاستيعابية بالشكل الذي يحقق التنمية المستدامة.

2- بناء الشراكات الاستراتيجية في قطاع الأعمال.

3- التأكيد على نشر الوعي لدى المجتمع بأهمية العمل التقني والمهني.

4- تشجيع الاستثمار في مجال التدريب الأهلي وريادة الأعمال.

5- التوسع في المجالات التدريبية المتعددة التي تقدم الخطط الوطنية وتشارك فيها وتساعد في تحقيقها.

حضر اللقاء عمداء وعميدات الكليات التقنية والاتصالات والرقمية للبنين والبنات ومدراء المعاهد الصناعية والتشييد بمحافظات المنطقة للعام التدريبي1444هـ.