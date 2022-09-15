لماذا لم يحضر رئيس وزراء باكستان مترجما خاصا أثناء لقائه ببوتين؟ (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :

يبدو أن هاجس “الاغتيال” لازال يلاحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تتزايد عملية تأمينه بشكل مبالغ فيه.

فبعد أنباء عن محاولة اغتياله أمس، ظهر بوتين اليوم مع رئيس وزراء باكستان حيث تعرض الأخير لموقف محرج على الهواء مباشرة.

ويظهر الفيديو بوضوح عدم وجود مترجم خاص للغة الباكستانية وهو ما قد يشير إلى تضييق الدائرة المحيطة بالرئيس الروسي قدر الإمكان خوفا من الاغتيالات .

موقف محرج لرئيس وزراء باكستان

وخلال الفيديو، يظهر رئيس الوزراء الباكستاني وهو يجلس وبجانبه “بوتين” وفي لحظة تقع سماعة الترجمة منه بشكل مفاجئ ويحاول وضعها في مكانها الصحيح لكنه يفشل.

ويتدخل أحد الأشخاص ويساعد رئيس الوزراء الباكستاني في وضع السماعة بعد طلبه المساعدة وقد ظهر ذلك واضحا على الهواء.

وأثناء ذلك كان الرئيس الروسي يواصل الضحك وظهرت الابتسامة على وجهه ولم تفارقه فيما كانت محاولات إنقاذ المسؤول الباكستاني من الموقف المحرج مستمرة .

محاولة اغتيال بوتين

وكانت صحف عالمية أبرزها صحيفة «الصن» البريطانية كشفت عن تعرض الرئيس الروسى إلى محاولة اغتيال، لا تزال تفاصيلها مجهولة، خلال عودته إلى مقره الرسمى، نفذتها دراجة نارية، بإلقاء قنبلة، ما تسبب في انفجار إطار سيارته، وتصاعد الدخان منها.

ونقلت «الصن» الأربعاء، عن مصادر في الكرملين، أن سيارة الرئيس الروسى «الليموزين»، تعرضت للهجوم، بقنبلة، وأصيبت في عجلتها الأمامية اليسرى وأعقب ذلك ظهور «دخان كثيف»، إلا أن بوتين، لم يصب بأذى، وجرى تأمينه، مؤكدة أنه جرت اعتقالات عدة من جهاز الأمن التابع له.

وزعمت الصحيفة البريطانية أن الهجوم استخدمت فيه دراجة نارية وسيارة إسعاف، مرتبط بالحرب الدائرة في أوكرانيا.

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