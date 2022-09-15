الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
المياه الوطنية: 8 خطوات لرفع شكوى للاعتراض على مخالفة
لماذا لم يحضر رئيس وزراء باكستان مترجما خاصا أثناء لقائه ببوتين؟ (فيديو)
قريبًا.. طرح 10 آلاف وظيفة للخريجين (تفاصيل)
وفد المملكة في الأمم المتحدة: اتخذنا جميع التدابير القانونية لحظر أشكال الرق المعاصرة
آخر تطورات حادث مبنى اللويبدة المنكوب في الأردن (فيديو)
لأول مرة.. الدولار يصل لمستوى تاريخي في دولة عربية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

المياه الوطنية: 8 خطوات لرفع شكوى للاعتراض على مخالفة

المياه الوطنية: 8 خطوات لرفع شكوى للاعتراض على مخالفة

المياه الوطنية: 8 خطوات لرفع شكوى للاعتراض على مخالفة
٠٨:١٨:٢١ م، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

حددت شركة المياه الوطنية خطوات رفع شكوى، للاعتراض على مخالفات تسجيل العداد من خلال التطبيق.

جاء ذلك في رد من الشركة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، على شكوى مستفيد قال فيها : ” مساء الخير .. جاءتني شكوى تسرب مياه ليست لي ولكن للجيران.. ماذا أفعل؟”.

خطوات رفع الشكوى

وأوضحت الشركة، أنه يمكن رفع شكوى للاعتراض عن مخالفة من خلال التطبيق عبر الخطوات التالية::

1- الدخول للصفحة الرئيسية

2- الضغط على الشكاوى

3- ثم شكوى جديدة

4- الضغط على مخالفات

5- الدخول على الاعتراض على مخالفة

6- اختيار المخالفة

7- تحديد سبب المخالفة

8- الضغط على إرسال الطلب.

https://nwc.com.sa/Arabic/Pages/Download.aspx

الكلمات الدلالية:
المياه الوطنية تطبيق المياه الوطنية شركة المياه الوطنية شكاوى المياه

مواد ذات صلة

المزيد
التربية: توحيد النظام الفصلي للبنين والبنات.. والفرق “الصحية والبدنية”

التربية: توحيد النظام الفصلي للبنين والبنات.. والفرق “الصحية والبدنية”

٠٨:١٥ ص، الأربعاء، ١٠ ديسمبر ٢٠١٤
«مرور عسير» يحذر مرتادي طريق الفرعاء من هبوط خطير

«مرور عسير» يحذر مرتادي طريق الفرعاء من هبوط خطير

١٠:٥٠ ص، الأحد، ١٧ أبريل ٢٠١٦
مصدر بـ”الخارجية”: لجنة فنية تُرتب لافتتاح السفارة في بغداد والقنصلية بأربيل

مصدر بـ”الخارجية”: لجنة فنية تُرتب لافتتاح السفارة في بغداد والقنصلية بأربيل

٠٢:١١ م، السبت، ٠٣ يناير ٢٠١٥
نائب وزير التعليم: لا نية لإلغاء اختبارات “قياس”

نائب وزير التعليم: لا نية لإلغاء اختبارات “قياس”

٠٣:٢٣ م، الأربعاء، ٢٥ فبراير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *