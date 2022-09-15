المياه الوطنية: 8 خطوات لرفع شكوى للاعتراض على مخالفة

تواصل – فريق التحرير:

حددت شركة المياه الوطنية خطوات رفع شكوى، للاعتراض على مخالفات تسجيل العداد من خلال التطبيق.

جاء ذلك في رد من الشركة، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، على شكوى مستفيد قال فيها : ” مساء الخير .. جاءتني شكوى تسرب مياه ليست لي ولكن للجيران.. ماذا أفعل؟”.

خطوات رفع الشكوى

وأوضحت الشركة، أنه يمكن رفع شكوى للاعتراض عن مخالفة من خلال التطبيق عبر الخطوات التالية::

1- الدخول للصفحة الرئيسية

2- الضغط على الشكاوى

3- ثم شكوى جديدة

4- الضغط على مخالفات

5- الدخول على الاعتراض على مخالفة

6- اختيار المخالفة

7- تحديد سبب المخالفة

8- الضغط على إرسال الطلب.

https://nwc.com.sa/Arabic/Pages/Download.aspx