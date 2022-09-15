داخلية الكويت: الإطاحة بـ «المعتدي على امرأة في الطريق العام»

تواصل ـ فريق التحرير:

في أقل من 24 ساعة، استطاع رجال الأمن بالكويت القبض على الرجل الذي ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب والإهانة على امرأة بعدما حطم لها سيارتها التي كانت تستقلها.

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان: “اتضح أن الواقعة هي خلاف عائلي وتم إحالته إلى المخفر المختص”.

وأضاف بيان الداخلية: “تم تسجيل القضية جنايات (مخفر جابر الأحد) للتحقيق بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجاني”.

وقد تم تداول مقطع فيديو على مواقع التوصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يقوم بالاعتداء على امرأة في قارعة الطريق، بعدما حطم لها سيارتها، بل ومنع المارة من التدخل لإنهاء اعتداءه عليها.