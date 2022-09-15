الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وفد المملكة في الأمم المتحدة: اتخذنا جميع التدابير القانونية لحظر أشكال الرق المعاصرة
آخر تطورات حادث مبنى اللويبدة المنكوب في الأردن (فيديو)
لأول مرة.. الدولار يصل لمستوى تاريخي في دولة عربية
داخلية الكويت: الإطاحة بـ «المعتدي على امرأة في الطريق العام»
«وصبغ للآكلين».. زيت الزيتون يخفض خطر الوفاة بنسبة 31%
«الذكاء الاصطناعي لخير البشرية».. تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة الحرمين الشريفين

الرئيسية

 /

محليات

 /

وفد المملكة في الأمم المتحدة: اتخذنا جميع التدابير القانونية لحظر أشكال الرق المعاصرة

وفد المملكة في الأمم المتحدة: اتخذنا جميع التدابير القانونية لحظر أشكال الرق المعاصرة

وفد المملكة في الأمم المتحدة: اتخذنا جميع التدابير القانونية لحظر أشكال الرق المعاصرة
٠٨:٠١:٢٨ م، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- واس:

أكدت المملكة أنها اتخذت جميع التدابير القانونية التي تحظر كل أشكال الرق المعاصرة والاستعباد والممارسات الشبيهة بها.

وقالت نائبة رئيس قسم حقوق الإنسان في وفد المملكة بالأمم المتحدة شذى الأحمدي، اليوم، خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابه وعواقبه:

وتابعت : ” إن المملكة انطلاقا من تشريعاتها ومنظومتها الأخلاقية والتزاماتها الدولية، تؤمن بكرامة الإنسان وحقوقه دون أي معايير مزدوجة، وقد أقرت قانون مكافحة الإتجار في الأشخاص، الذي يحظر الإتجار بأي شخص أو إكراهه باعتبار ذلك تعديا على الإنسانية “.

وأوضحت أن القوانين في المملكة حفظت حقوق الفئات الأكثر ضعفاً، وكفلت لهم الحماية والرعاية.

وأضافت أنه حول ما تمت الإشارة إليه في تقرير المقرر الخاص، فقد قدمت المملكة مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية لحماية وتعزيز حقوق عاملي منشآت القطاع الخاص، والتي صممت وفق الممارسات المنظمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دولياً.

وأشارت إلى أن المملكة تحرص عبر تاريخها على تطبيق معايير حقوق الإنسان ودعم دور المنظمات الدولية في هذا الخصوص؛ وقد انعكس ذلك على الإنجازات والجهود البارزة التي حققتها المملكة، من خلال تطوير البنية القانونية والمؤسساتية للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان بشكل عام، بما يشمل المواطنين والمقيمين على أراضيها على حد سواء.

الكلمات الدلالية:
‏الأمم المتحدة الرق الرق المعاصر وفد السعودية

مواد ذات صلة

المزيد
إمام الحرم المكي يدعو إلى موقف صدق بوجه الطغيان الظالم في سوريا

إمام الحرم المكي يدعو إلى موقف صدق بوجه الطغيان الظالم في سوريا

٠١:٤٨ م، الجمعة، ٢١ يونيو ٢٠١٣
بدء القبول الإلكتروني بالجامعة الإسلامية في المدينة وكلية المسجد النبوي

بدء القبول الإلكتروني بالجامعة الإسلامية في المدينة وكلية المسجد النبوي

٠٢:٠٣ م، الأثنين، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
“التحالف”: 15 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال 24 ساعة

“التحالف”: 15 عملية استهداف ضد مليشيا الحوثي في مأرب وحجة خلال 24 ساعة

٠٤:٠٥ م، الخميس، ١٧ فبراير ٢٠٢٢
بالفيديو.. حزمة إجراءات احترازية ووقائية لسلامة قاصدي المسجد الحرام

بالفيديو.. حزمة إجراءات احترازية ووقائية لسلامة قاصدي المسجد الحرام

٠٥:١٢ م، الجمعة، ١٦ يوليو ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *