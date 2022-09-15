آخر تطورات حادث مبنى اللويبدة المنكوب في الأردن (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :

رجحت فرق الإنقاذ وجود ٤ أشخاص لازالوا عالقين أسفل أنقاض عقار اللوبيدة المنهار في العاصمة الأردنية عمان.

وبحسب “العربية” فإن عملية البحث تسير على قدم وساق ويتم استخدام كافة الأدوات الممكنة للبحث عن ناجين.

تفاصيل الحادث

وكان عدد القتلى قد ارتفع إلى 6 أشخاص وأصيب 14 آخرون في أحدث إحصائية للحادث.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، إن فرقها العاملة في حادثة انهيار المبنى في منطقة اللويبدة، أخلت وفاة ثانية من تحت الأنقاض.

وأوضح أن مديرية الدفاع المدني من خلال فرق الإنقاذ المختصة تساندها وحدات مختلفة من قيادة إقليم أمن العاصمة وقوات الدرك، “ما زالت تتعامل مع الحادثة”.

وأضاف بيان للمديرية: عند نحو الساعة 10:30 وصلت فرق الإنقاذ إلى 3 جثث جدد تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن العمل جارٍ على إخراجها وإجلائها.

وأكد السرطاوي أن عددا من الإصابات جرى إخلاؤها جميعا من تحت الأنقاض، والعمل جار للبحث عن آخرين.

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