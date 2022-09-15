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لأول مرة.. الدولار يصل لمستوى تاريخي في دولة عربية
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لأول مرة.. الدولار يصل لمستوى تاريخي في دولة عربية

لأول مرة.. الدولار يصل لمستوى تاريخي في دولة عربية

لأول مرة.. الدولار يصل لمستوى تاريخي في دولة عربية
٠٧:٤٧:٤٣ م، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت أسعار الدولار في جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، ارتفاعاً غير مسبوق، ليتجاوز مبلغ 19.40 جنيه، للبيع بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

ارتفاع أسعار الدولار

وتفصيلاً، ارتفعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس بزيادة 5 قروش ليسجل سعر 19.35 جنيه للشراء، و19.46 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

ووفقا لخبراء الاقتصاد، وفقا لبيانات المركزي المصري، وصلت أسعار الدولار لمستوى تاريخي أمام الجنيه المصري، لأول مرة في البلاد منذ تحرير سعر صرف العملة في عام 2016.

تراجع العملة المصرية

وقبل أيام، توقع خبراء اقتصاديون أن يواصل الجنيه المصري حالة الانخفاض بشكل متسارع في الأيام المقبلة، ليصل إلى مستويات متدنية تاريخية، في خطوة تمهيدية، قبل الاتفاق الوشيك على قرض من صندوق النقد الدولي.

ومنذ بداية العام 2022 الجاري، فقدت العملة المصرية، حوالي 23 بالمئة من قيمتها، بعد أن ظل شبه مستقرا في آخر عامين.

وتأتي هذه التطورات الخاصة بسعر صرف الجنيه المصري، بالتزامن مع خروج مليارات الدولارات من السوق المصري، وارتفاع تكاليف الواردات بحدة خاصة الغذاء والطاقة، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.

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