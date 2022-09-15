برنامج ريف: 6 مزايا مختلفة لخلايا النحل الحديثة

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أكد برنامج ريف، أن الاعتماد على التقنيات الحديثة في تربية النحل وإنتاج العسل يساهم في زيادة الإنتاجية ورفع الجودة.

وأوضح برنامج ريف، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن مزايا خلايا النحل الحديثة مختلفة وتشمل التالي:

1- تزيد من الإنتاج لما يقارب ضعف إنتاج الخلايا التقليدية

2- تسمح بجمع عسل نظيف دون تعريضه لدرجة حرارة مرتفعة

3- تسهل فحص الخلايا ومعرفة حالة طائفة النحل فيها

4- تسهل على النحال العمل على منتجات قيمة مضافة من العسل

5- تسمح للنحال باكتشاف مبكر قبل انتشار الإصابة

ماذا تعرف عن برنامج ريف في المملكة؟

يذكر أن برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

وتشمل شروط القبول في برنامج ريف ما يلي:

1- أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.

2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.

3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا، وألا ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.

5- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًا لكافة البرامج.

6- تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة ووثائق معتبرة لدى البرنامج، والالتزام بتطبيق جميع الاشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج.

7- أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجلًا في المنصة الإلكترونية، واستكمال البيانات الشخصية والفنية من خلال التسجيل في المنصة المخصصة لذلك.

8- رفع الطلب على المنصة الإلكترونية بعد استيفاء الشروط.

9- حصول الأسر المتقدمة على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.