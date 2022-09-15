لص هندي حاول سرقة هاتف من خلال نافذة قطار .. نهاية غير متوقعة (فيديو مرعب)

تواصل – فريق التحرير :

أظهر مقطع فيديو لحظة إمساك أحد الأشخاص بلص حاول سرقة هاتفه من شباك الفطار .

وأوضح الفيديو الذي تم توثيقه في ولاية بيهار الهندية أن اللص أراد سرقة جوال أحد الركاب في القطار لكن الراكب أمسك بيده واسترد جواله وظل ممسكاً به حتى تحرك القطار.

وأصبح اللص متعلقاً على هذه الوضعية وبدأ يصرخ خائفاً من السقوط: “أرجوكم لا تتركوا يدي”.

حوادث غريبة في الهند

وتشهد حوادث غريبة حيث وقعت سرقة أخرى تسببت في انهيار جسر حديدي كامل وتفكيكه .

وأوضح التقرير أن السارقين أحضروا الجرافات ، ومقصات الأسلاك ، ومزقوا الجسر المعدني ، وحولوه لكومة خردة ، وذلك في عملية سرقة استغرقت يومين .

وأشار التقرير ، إلى أن السارقين أوهموا السكان أنهم من قطاع الري ، وجاء فيه أنهم عصابة متخصصة في سرقة الخردة المعدنية

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