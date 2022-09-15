الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
لص هندي حاول سرقة هاتف من خلال نافذة قطار .. نهاية غير متوقعة (فيديو مرعب)
الموارد البشرية تعلن إلغاء قرار صدر منذ 3 شهور يخص العمالة
وظائف شاغرة بشركة الاتصالات «STC» في عدة تخصصات
اتصال هاتفي بين خادم الحرمين وملك بريطانيا
شاهد.. أجواء ماطرة على رجال ألمع
تسجيل نحو 740 مخالفة ضد مخالفي لوائح «الغطاء النباتي» في مناطق المملكة

الرئيسية

 /

منوعات

 /

لص هندي حاول سرقة هاتف من خلال نافذة قطار .. نهاية غير متوقعة (فيديو مرعب)

لص هندي حاول سرقة هاتف من خلال نافذة قطار .. نهاية غير متوقعة (فيديو مرعب)

لص هندي حاول سرقة هاتف من خلال نافذة قطار .. نهاية غير متوقعة (فيديو مرعب)
٠٧:٠٣:٢٩ م، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير :

أظهر مقطع فيديو لحظة إمساك أحد الأشخاص بلص حاول سرقة هاتفه من شباك الفطار .

وأوضح الفيديو الذي تم توثيقه في ولاية بيهار الهندية أن اللص أراد سرقة جوال أحد الركاب في القطار لكن الراكب أمسك بيده واسترد جواله وظل ممسكاً به حتى تحرك القطار.

وأصبح اللص متعلقاً على هذه الوضعية وبدأ يصرخ خائفاً من السقوط: “أرجوكم لا تتركوا يدي”.

حوادث غريبة في الهند

وتشهد حوادث غريبة حيث وقعت سرقة أخرى تسببت في انهيار جسر حديدي كامل وتفكيكه .

وأوضح التقرير أن السارقين أحضروا الجرافات ، ومقصات الأسلاك ، ومزقوا الجسر المعدني ، وحولوه لكومة خردة ، وذلك في عملية سرقة استغرقت يومين .
وأشار التقرير ، إلى أن السارقين أوهموا السكان أنهم من قطاع الري ، وجاء فيه أنهم عصابة متخصصة في سرقة الخردة المعدنية

اقرأ أيضا :

شاهد.. السيول القوية الجارفة تجتاح المدن الهندية

 

الكلمات الدلالية:
الهند سرقة جوال في الهند غرائب الهنود لص

مواد ذات صلة

المزيد
الفلكي الزعاق: بداية الوسم وموسم الأمطار .. غداً الجمعة

الفلكي الزعاق: بداية الوسم وموسم الأمطار .. غداً الجمعة

١٢:١٠ ص، الخميس، ١١ أكتوبر ٢٠١٢
استخفّ باللقاح.. وفاة أقوى رجل في بلجيكا بكورونا

استخفّ باللقاح.. وفاة أقوى رجل في بلجيكا بكورونا

٠١:٢٢ ص، الثلاثاء، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢١
الصين تحظر البناء خلال الشتاء لتحسين جودة الهواء

الصين تحظر البناء خلال الشتاء لتحسين جودة الهواء

٠٨:٤١ م، الأثنين، ١٨ سبتمبر ٢٠١٧
مشاهد مرعبة.. انهيارات جبلية بسبب الزلازل في إيران (فيديو)

مشاهد مرعبة.. انهيارات جبلية بسبب الزلازل في إيران (فيديو)

١٢:٣٥ ص، الأثنين، ١٥ نوفمبر ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *