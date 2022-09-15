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اتصال هاتفي بين خادم الحرمين وملك بريطانيا
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اتصال هاتفي بين خادم الحرمين وملك بريطانيا

اتصال هاتفي بين خادم الحرمين وملك بريطانيا

اتصال هاتفي بين خادم الحرمين وملك بريطانيا
٠٦:٤١:١٢ م، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

جرى اتصال هاتفي، اليوم، بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، خلال الاتصال، عن خالص العزاء وصادق المواساة لجلالته والأسرة الكريمة وللشعب البريطاني في وفاة جلالة الملكة اليزابيث الثانية.
كما هنأ خادم الحرمين الشريفين، جلالته باعتلاء العرش، متمنيا له التوفيق في خدمة مصالح شعب المملكة المتحدة الصديق، ومتطلعاً ـ أيده الله ـ لتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

وقد عبر جلالة الملك تشارلز عن شكره وامتنانه العميق لخادم الحرمين الشريفين على ما أبداه من مشاعر نبيله، مؤكدا حرصه واهتمامه بتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين.

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اتصال هاتفي الملك تشارلز الملك سلمان

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