الموارد البشرية تعلن إلغاء قرار صدر منذ 3 شهور يخص العمالة

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلغاء قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس الذي صدر منذ ثلاثة أشهر.

وأكدت الوزارة على انتهاء الفترة الزمنية الخاصة بتطبيق القرار الوزاري رقم (3337) وتاريخ 15 / 7 / 1435.

وكان يقضي القرار المنتهي فترته الزمنية، بحظر العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص، ابتداءً من الأربعاء 16 ذي القعدة 1443 الموافق 15 يونيو 2022، وانتهاءً بهذا اليوم (الخميس) 19 صفر 1444 الموافق 15 سبتمبر 2022.

وكانت الوزارة شددت- خلال فترة العمل بالقرار- على أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، والذي كان يهدف إلى الحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتحسين وزيادة الإنتاجية.