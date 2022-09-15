وظائف شاغرة بشركة الاتصالات «STC» في عدة تخصصات
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أعلنت شركة الاتصالات (STC) عن توفر وظائف إدارية و تقنية شاغرة لحملة البكالريوس، وذلك وفقا التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:
المسميات و المتطلبات الوظيفية:
1 ـ أخصائي تجارب عملاء
ـ درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والتسويق والعلاقات العامة
2 ـ أخصائي خزينة
ـ بكالوريوس التمويل
3 ـ مشرف استخراج البيانات
ـ درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والاقتصاد
4 ـ مدير إدارة المراجعة الرقمية للأعمال
ـ بكالوريوس، ماجستير محاسبةـ إدارة أعمال
5 ـ مشرف تخطيط مالي
ـ بكالوريوس محاسبة، تمويل
6 ـ أخصائي تخطيط مالي
7 ـ أخصائي موازنة
ـ بكالوريوس محاسبة، تمويل
8 ـ مشرف موازنة
ـ بكالوريوس محاسبة، تمويل
9 ـ كبير أخصائيّ الاستراتيجية والنمذجة لتجارب العملاء
ـ بكالوريوس إدارة الأعمال
10 ـ مشرف الالتزام للأمن السيبراني CCEX
ـ درجة البكالوريوس في علوم الحاسب وتقنية المعلومات
11 ـ كبير محللي تخطيط مالي
ـ درجة البكالوريوس في لمحاسبة والمالية
12 ـ خبير التخطيط الاستراتيجي للأسواق الجديدة
ـ درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال
13 ـ كبير أخصائيي التخطيط الإستراتيجي
ـ درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال
14 ـ مدير شعبة إدارة الجودة
ـ درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والهندسة
طريقة التقديم:
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم: اضغط هنا