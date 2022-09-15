الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بشركة الاتصالات «STC» في عدة تخصصات
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وظائف شاغرة بشركة الاتصالات «STC» في عدة تخصصات

وظائف شاغرة بشركة الاتصالات «STC» في عدة تخصصات

وظائف شاغرة بشركة الاتصالات «STC» في عدة تخصصات
٠٦:٤٥:٣٢ م، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة الاتصالات (STC) عن توفر وظائف إدارية و تقنية شاغرة لحملة البكالريوس، وذلك وفقا التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

المسميات و المتطلبات الوظيفية:

1 ـ أخصائي تجارب عملاء
ـ درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والتسويق والعلاقات العامة

2 ـ أخصائي خزينة
ـ بكالوريوس التمويل

3 ـ مشرف استخراج البيانات
ـ درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والاقتصاد

4 ـ مدير إدارة المراجعة الرقمية للأعمال
ـ بكالوريوس، ماجستير محاسبةـ إدارة أعمال

5 ـ مشرف تخطيط مالي
ـ بكالوريوس محاسبة، تمويل

6 ـ أخصائي تخطيط مالي

7 ـ أخصائي موازنة
ـ بكالوريوس محاسبة، تمويل

8 ـ مشرف موازنة
ـ بكالوريوس محاسبة، تمويل

9 ـ كبير أخصائيّ الاستراتيجية والنمذجة لتجارب العملاء
ـ بكالوريوس إدارة الأعمال

10 ـ مشرف الالتزام للأمن السيبراني CCEX
ـ درجة البكالوريوس في علوم الحاسب وتقنية المعلومات

11 ـ كبير محللي تخطيط مالي
ـ درجة البكالوريوس في لمحاسبة والمالية

12 ـ خبير التخطيط الاستراتيجي للأسواق الجديدة
ـ درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال

13 ـ كبير أخصائيي التخطيط الإستراتيجي
ـ درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال

14 ـ مدير شعبة إدارة الجودة
ـ درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والهندسة

طريقة التقديم:

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم: اضغط هنا

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