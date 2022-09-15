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شاهد.. أجواء ماطرة على رجال ألمع

شاهد.. أجواء ماطرة على رجال ألمع

شاهد.. أجواء ماطرة على رجال ألمع
٠٦:٢٦:٣٨ م، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، على رجال ألمع بمنطقة عسير، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية بعدة مناطق.

وتشمل الحالة الجوية، مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، أبها والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأوضح تقرير الأرصاد، حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزء الأوسط , وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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