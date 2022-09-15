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تسجيل نحو 740 مخالفة ضد مخالفي لوائح «الغطاء النباتي» في مناطق المملكة
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تسجيل نحو 740 مخالفة ضد مخالفي لوائح «الغطاء النباتي» في مناطق المملكة

تسجيل نحو 740 مخالفة ضد مخالفي لوائح «الغطاء النباتي» في مناطق المملكة

تسجيل نحو 740 مخالفة ضد مخالفي لوائح «الغطاء النباتي» في مناطق المملكة
٠٦:١٠:٠٠ م، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

سجَّل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر نحو 740 مخالفة بيئية خلال الشهرين الماضيين وفقًا لما نصت عليه أحكام اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة بأراضي الغطاء النباتي في عدد من المناطق حول المملكة.


ورصدت الدوريات التابعة للمركز والمختصة بحماية ومراقبة الغابات والمتنزهات الوطنية المخالفات، وصدرت العقوبات النظامية بحق المخالفين وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، واللائحة التنفيذية للاحتطاب.


وشملت المخالفات المرصودة نقل الحطب والفحم المحليين وبيعهما، وكذلك قطع الأشجار والشجيرات والنباتات، والرعي في المناطق المحمية، ورمي النفايات في غير أماكنها، وإشعال النار في الأماكن غير المخصصة لإشعال النار، والتخييم في غير الأماكن المصرح بها.


ويستهدف المركز تنمية وحماية الغطاء النباتي والرقابة عليه وتأهيل المتدهور منه حول المملكة، والكشف عن التعديات عليه، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، ما يعزز التنمية المستدامة ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

 

 

 

الكلمات الدلالية:
740 مخالفة الغطاء النباتي تسجيل مخالفي لوائح مناطق المملكة

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