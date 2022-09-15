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من عسل النحل.. علماء يبتكرون علاجًا لهذا المرض الخطير
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من عسل النحل.. علماء يبتكرون علاجًا لهذا المرض الخطير

من عسل النحل.. علماء يبتكرون علاجًا لهذا المرض الخطير

من عسل النحل.. علماء يبتكرون علاجًا لهذا المرض الخطير
٠٤:٣٠:٢١ م، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

ابتكر علماء من جامعة أستون البريطانية، علاجًا من عسل النحل يمكنه محاربة مرض الالتهاب الرئوي الخطير والذي يسبب الوفاة أحيانًا.

جاء ذلك بحسب ما نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية Microbiology.

وتوصل الباحثون إلى إمكانية توظيف خصائص عسل المانوكا والذي يتكون بواسطة أحد أنواع النحل الأوروبي الذي يتغذى على زهور شجرة الشاي Leptospermum scoparium، لتكون فعالة في مواجهة تلك الالتهابات.

عسل المانوكا

ووفق الباحثين، يحتوي عسل المانوكا، إلى جانب المواد الكيميائية المنتجة لبيروكسيد الهيدروجين الموجودة في جميع أنواع العسل، على مركب مضاد للبكتيريا يعرف باسم ميثيل غليوكسال، بحسب ما نقله موقع “العربية نت”.

وخلال تجربة ابتكار العلاج، قام الباحثون بسحب عينات من بكتيريا الخراج المتفطرة من 16 مريضًا مصابًا، وتم وضعها في نموذج مختبري للرئتين.

وبعد ذلك استخدم الباحثون بخاخات تنتج رذاذًا جيدًا من السائل القابل للاستنشاق، تحتوي على مزيج من عسل مانوكا ومضاد حيوي شائع الاستخدام يسمى أميكاسين.

وإثر ذلك، قضى المزيج على البكتيريا بشكل تام والتي كانت تسبب الالتهابات الرئوية الشديدة.

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الكلمات الدلالية:
الالتهاب الرئوية التهاب الرئة العسل عسل النحل علاج جديد مانوكا

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