هبوط أسعار النفط.. وخام برنت يُسجل 93.68 دولار للبرميل

تواصل – وكالات:

شهدت أسعار النفط اليوم، انخفاضًا ملحوظا، بسبب مخاوف من ضعف الطلب الناتج عن ارتفاع الدولار وزيادة كبيرة في مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة.

وحسب رويترز، فقد هبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي”برنت” 38 سنتًا، أو 0.46%، إلى 93.68 دولار للبرميل.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.61% إلى 87.96 دولار، وسط توقعات بتعطل الإمدادات المحتمل.

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يأتي هذا في الوقت الذي أظهرت فيه البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية ونواتج التقطير أكثر من المتوقع، مما يشير إلى ضعف الطلب ويحد من الأسعار العالمية للوقود.

ويوم أمس، توقعت وكالة الطاقة الدولية تحولًا واسع النطاق من الغاز إلى النفط لأغراض التدفئة، مؤكدة أن الطلب الإضافي على النفط سيبلغ في المتوسط 700 ألف برميل يوميًا بداية من أكتوبر 2022 وحتى مارس 2023، ما يعادل ضعف المستوى الذي كان عليه قبل عام.