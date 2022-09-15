البنك المركزي يعلن بدء برنامج التعليم المهني للخريجين.. الشروط ورابط التقديم

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أعلن البنك المركزي (ساما) عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن بدء التقديم (للجنسين) في برنامج تطوير الخريجين (برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج PLP) لعام 2022م، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل التالية:

مسمى البرنامج:

برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج (PLP).

عن البرنامج:

يستهدف برنامج التعليم المهني بنسخته الثالثة خريجي وخريجات الجامعات السعودية والجامعات الدولية المعتمدة وتأهيلهم من خلال التركيز على مجموعة من المهارات التدريبية والمعارف؛ لبناء حياة مهنية تعزز من دورهم في الصناعة المالية وإدماجهم فيها وتطويرهم.

حيث سيتاح للمرشحين الفرصة من خلال البرنامج للتدرب ولمدة ستة أشهر في واحدة من بين عدة إدارات داخل البنك المركزي بالإضافة الى استخدام منهجيات وأساليب تعليم متنوعة من شأنها إكساب المرشحين المهارات العملية والمعرفية لتعزيز فرص التوظيف؛ سواء في البنك المركزي أو في أي جهة عاملة في القطاع المالي.

حيث يتبنى منهج التعليم الديناميكي المدمج بما في ذلك نظام التدوير الإداري، ونظام التعليم التفاعلي داخل القاعات الدراسية، والتدريب العملي والسلوكي والتوجيهي، وزيارات للجهات ذات العلاقة، والتقييم المستمر وتقديم الملاحظات، كما أن البرنامج يتيح الحصول على العديد من الشهادات الاحترافية.

شروط الانضمام إلى البرنامج:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات ذات العلاقة من إحدى الجامعات المحلية أو العالمية المعتمدة بتقدير لا يقل عن جيد جداً أو ما يعادله.

حديث تخرج (أقل من سنتين).

إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

مزايا البرنامج:

مكافأة شهرية.

برنامج تدريبي مكثّف والحصول على شهادات احترافية.

التدوير الإداري.

تأمين طبي للمتدرب.

التخصصات :

التخصصات القانونية.

التخصصات التقنية بجميع أنواعها.

التخصصات الإدارية بجميع أنواعها.

التخصصات الهندسية بجميع أنواعها.

عن البنك:

البنك المركزي السعودي والمعروف سابقاً باسم (مؤسسة النقد العربي السعودي) أنشئ في 1952م، وتعرف أيضا باسم (ساما) اختصارًا، وهو المصرف المركزي للسعودية، وجهاز التنظيم الأكثر جديّة ومهنية في القطاع المصرفي في منطقة الخليج. وأفضل مدير للمخاطر على مستوى البنوك المركزية في العالم للعام 2019/2018م بحسب لجنة البنوك المركزية.

طريقة التقديم:

أوضح البنك أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً تاريخ 15 سبتمبر 2022م، وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 2022/10/01م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المُعلنة، يرجى الدخول على الروابط التالية:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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