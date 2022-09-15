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بتداولات بلغت 7 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 11829 نقطة
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بتداولات بلغت 7 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 11829 نقطة

بتداولات بلغت 7 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 11829 نقطة

بتداولات بلغت 7 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند 11829 نقطة
٠٤:١٧:٢٢ م، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم منخفضًا 63.73 نقطة ليقفل عند مستوى 11829.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم – 162 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 280 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 72 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 132 شركة على تراجع.

أسهم الشركات

وكانت أسهم شركات: شركة المعمر لأنظمة المعلومات، والخليجية العامة، والعربية، والنهدي، والخريف الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: بن داود، وصدر، وإسمنت السعودية، وعلم، وإكسترا، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.90 % و6.56%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وبترو رابغ، وأرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الراجحي، والأهلي، وعلم، وأرامكو السعودية، ومعادن الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 72.47 نقاط ليقفل عند مستوى 20924.05 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25.5 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 470 ألف سهم تقاسمتها 2823 صفقة.

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