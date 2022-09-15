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انخفاض أسعار الذهب اليوم في المملكة.. وسبب التغيّر المفاجئ
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انخفاض أسعار الذهب اليوم في المملكة.. وسبب التغيّر المفاجئ

انخفاض أسعار الذهب اليوم في المملكة.. وسبب التغيّر المفاجئ

انخفاض أسعار الذهب اليوم في المملكة.. وسبب التغيّر المفاجئ
٠٤:٠٥:٣٨ م، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

انخفض سعر الذهب في المملكة اليوم، الخميس 15 سبتمبر 2022، خلال التعاملات اليومية بسوق المال، متأثرًا باستمرار هبوط سعر المعدن الأصفر عالميًا، بسبب التداول الضعيف على الذهب في البورصة العالمية، حيث جاء سعر جرام الذهب اليوم متراجعاً بمقدار 2 ريال عن سعر أمس الأربعاء، والذي جاء منخفضًا أيضًا 3 ريالات، مع ثبات حركة البيع والشراء بالأسواق المحلية في المملكة.

وجاء تراجع أسعار الذهب مع هبوط سعر المعدن الأصفر عالميًا في ظل اتجاه المستثمرين إلى الدولار بدلاً من الذهب.

أسعار الذهب بالجرام:

سعر جرام الذهب عيار 24: 203.27 ريال، ما يعادل (54.21 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 22: 186.33 ريال، ما يعادل (49.69 دولار).

في حين جاء سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في المملكة: 177.86 ريال، ما يعادل (47.43 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18: 152.46 ريال، ما يعادل (40.65 دولار).

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14: 118.58 ريال، ما يعادل (31.62 دولار).

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