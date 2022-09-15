بعد 26 عامًا على تأسيسها.. دولة أوروبية تسحب الاعتراف بهيئة تمثل المسلمين

تواصل – فريق التحرير:

بعد مرور 26 عامًا على تأسيسها، أعلنت السلطات في بلجيكا سحب الاعتراف بهيئة تمثل المسلمين على أراضيها.

وأوضح وزير العدل البلجيكي، أن بلاده ترغب في تشكيل هيئة تعكس صورة الإسلام بما يتناسب مع الثقافة البلجيكية دون تأثير خارجي.

سحب الاعتراف من الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا

وأكد أن الحكومة البلجيكية قررت اليوم، سحب الاعتراف من الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا باعتبارها ممثلاً رسميًا للمسلمين بالمملكة، وذلك بعد 26 عامًا على تأسيسها.

القرار يمهد لتشكيل هيئة جديدة تمثل المسلمين

وحسب وكالة الأنباء البلجيكية، فقد كشف وزير العدل فنسنت فان كويكنبور، أن القرار جاء تمهيدًا لتشكيل هيئة جديدة تمثل المسلمين في مملكة بلجيكا تكون أكثر «شمولية وتعددية وشفافية.

الهيئة السابقة انتهت ولاية أعضائها منذ عامين

وأضاف أنه رغم الوعود المتكررة من الهيئة، فإنه لم تجر انتخابات ديمقراطية لاختيار أعضاء مجلس إدارتها، وأن الهيئة السابقة انتهت ولاية أعضائها منذ عامين ونصف العام، حيث كانت القرارات تتخذ فيها من قبل عدد قليل من أعضاء مجلس الإدارة، ما أدى – حسب زعمه – إلى فقد الجالية المسلمة التمثيل الذي تستحقه وعدم اندماج المسلمين في المجتمع البجيكي.

الهيئة شريك رسمي في نقاشات الحكومة

يذكر أن الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا والتي تأسست عام 1996، أصبحت شريكًا رسميًا في نقاشات الحكومة، وحلقة الصلة مع الجالية المسلمة في بلجيكا التي يقدر عددها بنحو 700 ألف شخص.