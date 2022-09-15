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«المساحة الجيولوجية» تعلن عن اكتشافات جديدة للذهب والنحاس بمنطقة المدينة
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«المساحة الجيولوجية» تعلن عن اكتشافات جديدة للذهب والنحاس بمنطقة المدينة

«المساحة الجيولوجية» تعلن عن اكتشافات جديدة للذهب والنحاس بمنطقة المدينة

«المساحة الجيولوجية» تعلن عن اكتشافات جديدة للذهب والنحاس بمنطقة المدينة
٠٤:٠٠:٤٤ م، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية، عن اكتشافات جديدة لخامي الذهب والنحاس بمنطقة المدينة المنورة.

جاء ذلك في إفادتين منفصلتين للهيئة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقالت الهيئة إن اكتشافات الذهب جاءت ضمن حدود أبا الرحا “درع أم البراك اقليم الحجاز” بمنطقة المدينة المنورة.

ووفق الهيئة، يمثل هذا الاكتشاف حدثاً مهماً في تلك المنطقة، ويشكل امتداداً طبيعياً لدرز نكاسيب على الجانب الآخر من البحر الأحمر في الدرع العربي النوبي.

اكتشافات النحاس

وبخصوص النحاس، قالت الهيئة إن اكتشافه جاء بأربعة مواقع بمنطقة المضيق بوادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة.

وبحسب الهيئة، تقع منطقة المضيق بوادي الفرع، وتمثل منكشفاتها، إمكانات مبشرة لرواسب النحاس الخاصة، من معدن الكالكوسيت (Cu2S)، المنبث، وكذلك بعضًا من معادن كربونات النحاس الثانوية مثل الملاكيت والأزوريت وطرق استضافتها داخل المنكشفات الصخرية داخل عروق الكوارتز التي تنتمي للكبريتيدات الكتلية.

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