عاجل.. بمناسبة اليوم الوطني.. قطار الحرمين يطرح تذكرة بـ 9.2 ريالات بهذه المحطات

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أعلنت خدمة العملاء لقطار الحرمين، أنه بمناسبة اليوم الوطني الـ 92 للمملكة فإنها تطرح تذكرة على الدرجة الاقتصادية للرحلات بين محطات مكة المكرمة وجدة والسليمانية بـ 9.2 ريالات.

وأوضحت عبر “تويتر” أن العرض يسري فقط يوم 23 من سبتمبر، مطالبة بالمسارعة بالحجز والاستمتاع بالرحلة، مشيرة إلى أن الحجز يكون من خلال هذه الرابط أو عبر هذا التطبيق.

توسعة قطار الحرمين قريبًا بين جدة ومكة

في الوقت نفسه كشف مسؤول في قطار الحرمين، أنه جار التجهيز قريبًا، لزيادة الرِّحْلات بين محطة جَدَّة بالسليمانية ومحطة مكة المكرمة، ما يوفر خيارات كبيرة للمعتمرين للتنقل بين جدة ومكة.

تعرف على الأسعار وعدد الرحلات

وأوضح المسؤول في حديثه لصحيفة “عكاظ”، أن التوسيع سيكون بواقع 32 رحلة بالاتجاهين، مشيرًا إلى أن الأسعار ستبدأ من 32 ريالاً، حيث تم تجهيز محطة السليمانية لتشغيل الرحلات لخدمة المعتمرين والمواطنين والمقيمين.

وأشار إلى قطار الحرمين، أسهم في تنقل الحجاج والمعتمرين بسلاسة، كما أسهم في التنقل طوال العام لتسهل عملية الرحلات بين مكة المكرمة والمدينة المنورة والعكس.

المشروع يتناغم مع رؤية المملكة 2030

ويتناغم تنفيذ هذا المشروع الحيوي مع رؤية المملكة 2030 كجزء من خطتها الطموحة “الخطة التنموية المقررة لخدمة ضيوف الرحمن” لمواجهة حركة الحج المتعاظمة من مختلف مناطق العالم، وتمكين المسلمين من تأدية الحج والعمرة بكل يسر وسهولة، مع تقديم إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الحج والعمرة والزيارة.

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توسعة قطار الحرمين قريبًا بين جدة ومكة.. تعرف على الأسعار وعدد الرحلات