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«التعليم والتدريب»: 10 خطوات للتسجيل في الاختبار الورقي
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«التعليم والتدريب»: 10 خطوات للتسجيل في الاختبار الورقي

«التعليم والتدريب»: 10 خطوات للتسجيل في الاختبار الورقي

«التعليم والتدريب»: 10 خطوات للتسجيل في الاختبار الورقي
٠٣:٤٣:١٨ م، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن تفاصيل آلية وخطوات التسجيل في الاختبار الورقي، عبر موقع المركز الوطني للقياس.

جاء ذلك في إنفوجراف نشرته الهيئة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

خطوات التسجيل

ووفق الإنفوجراف، جاءت خطوات التسجيل في الاختبار الورقي كالتالي:

1-تسجيل الدخول في موقع المركز الوطني للقياس.

2-اختيار الطالب أيقونة الاختبارات المتاحة للتسجيل.

3-تحديد الاختبار المطلوب ثم النقر على أيقونة “دخول”.

4-قراءة ملاحظات ما قبل التسجيل ثم النقر على متابعة.

5-قراءة الشروط والأحكام الخاصة بالاختبارات ثم اختيار التالي.

6- قراءة سياسات المركز الوطني للقياس والموافقة عليها ثم التالي.

7-تحديد المدينة مقر الاختبار ثم التخصص.

8-تحديد يوم وتاريخ ووقت الاختبار ثم التالي.

9-الموافقة على بيانات الاختبار والموافقة على تسجيل موعد الاختبار أعلاه.

10-الضغط على التالي.

وفي أغسطس الماضي، اعتمدت وزارة التعليم السعودية موعد اختبار القدرات الورقي 1444، كما تم تفعيل رابط التسجيل عبر مركز قياس.

والتسجيل في الاختبار الورقي متاح من 12 سبتمبر 2022م، وسيعقد الاختبار في الفترة من تاريخ 17 نوفمبر 2022م إلى 19 نوفمبر 2022م.

وتعتبر تلك الاختبارات أحد أهم الاختبارات التي يؤديها الطلاب لتحديد مسارهم المستقبلي لكافة التخصصات المتاحة أمامهم، وكل ذلك يتم من خلال المنصة الإلكترونية (قياس) التي أصدرتها المملكة مؤخرًا.

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الكلمات الدلالية:
الاختبار الورقي التسجيل في الاختبار الورقي التعليم والتدريب خطوات التسجيل في الاختبار الورقي قياس

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