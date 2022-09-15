إماطة الأذى صدقة.. شباب يتعاونون في تنظيف الشارع لهذا السبب (فيديو)

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وثق مقطع فيديو قيام عدد من الشباب بالمساعدة في تنظيف الشارع بعد سقوط أدوات بلاستيكية من شاحنة في الطريق العام.

ويظهر الفيديو تعاون الشباب في تنظيف الشارع سريعًا حتى إن أحدهم نزل خصيصًا من مركبته بعد أن ركنها بجانب الطريق وبدأ في مساعدة الآخرين.

وإماطة الأذى عن الطريق ذُكرت في حديثٍ صحيح يعدّد فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصنافاً متعدّدة من الصدقات، فيقول: (كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ، قَالَ: تَعْدِلُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، قَالَ: وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ).

من فوائد إماطة الأذى عن الطريق:

– يفتح الإسلام أبواب الخير في وجه المسلم، بترتيب الأجر على جملة من التصرفات التي قد تبدو في ذاتها صغيرة أو بسيطة.

– يسمو الإسلام بالنفس البشرية؛ إذ يتيح الانتفاع بأعمال البرّ لأيٍّ كان من المسلمين، فيخلّصهم من نزعة التعصّب للقبيلة أو البلاد، ذلك أن الحديث حثّ على إماطة الأذى عن الطريق بشكلٍ عام دون تحديد للمنتفعين به.

– يتيح الإسلام الفرصة لتقديم الصدقات في غير المال، إذ لا يجد الجميع القدرة على التصدّق بالمال.

– يعتبر إماطة الأذى عن الطريق من محاسن الإسلام، كما أنه خصلة من خصل الإيمان وشعبه.

– يحثّ الإسلام من خلال الحديث على الاستكثار من فعل الخيرات، وعدم الاستهانة بها ولو كانت صغيرة.

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