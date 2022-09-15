عاجل.. بوتين والرئيس الصيني يصدمان أمريكا بشأن تايوان والحرب في أوكرانيا

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في صدمة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الصيني أنه يدين سياسة واشنطن تجاه تايوان ويدعم سياسة الصين واحدة.

الرئيسان يدينان محاولات خلق عالم أحادي القطب

وأكد بوتين في تصريحات له اليوم مع الرئيس الصيني خلال قمة ثنائية في أوزبكستان، أن اجتماعهما اليوم هو خطوة جديدة لتعزيز الشراكة الثنائية، وأنهما يدينان محاولات خلق عالم أحادي القطب، وأنه يثمن الموقف المتوازن لبكين تجاه الأزمة في أوكرانيا.

وكشف نائب رئيس الوزراء الروسي، أن موسكو تترقب التوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن تصدير الغاز عبر خط أنابيب سيبيريا-2 قريبًا، وأن صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا انخفضت هذا العام بمقدار 50 مليار متر مكعب.

روسيا تُحذر أمريكا من تجاوز الخط الأحمر

وفي بيان لها أوضحت وزارة الخارجية الروسية، أنه إذا قرر الأمريكيون تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى فسيتجاوزون خطًا أحمر، ويصبحون طرفًا في النزاع، وأن موسكو تحتفظ بحقها في الدفاع عن أراضيها إذا قررت واشنطن تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى، مؤكدة أنه تم القضاء على نحو 500 عسكري أوكراني في منطقتي ميكولايف وخيرسون.

احتجاج صيني ضد مشروع قانون أمريكي بشأن تايوان

فيما قدمت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، احتجاجات رسمية للولايات المتحدة بعد مشروع القانون بمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن تايوان، مؤكدة أنها تعتبر أن مشروع القانون ينص على إرسال مساعدات عسكرية مباشرة إلى تايبييه، وأنه يبعث رسائل خاطئة خطيرة إلى قوى الاستقلال والانفصال في تايوان.

في الوقت نفسه أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن واشنطن تحضر لحزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، معربًا عن قلقه بشأن سلامة محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا.

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