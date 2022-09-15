نائبة رئيس جامعة “الملك عبد الله” تكشف معلومات مهمة عن الذكاء الاصطناعي

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قالت الدكتورة نجاح يوسف عشري، النائب والمشارك الأعلى لرئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، إن الجامعة شريكة لـ “سدايا” وقد أسهمت في وضع مستقبل علم الذكاء الاصطناعي بما يخدم أهداف المملكة.

وأضافت عشري: كما شاركت المملكة في ورش العمل المصاحبة والمهتمة بالمجال، والذكاء الاصطناعي بحاجة للمزيد من الاستثمار في جميع المجالات لأنه يمس جميع مناحي الحياة والتجارة والصناعة وغيرها.

وأوضحت أن استضافة المملكة للقمة، يضعها في مقصورة القيادة فيما يخص تطوير هذا المجال الحيوي، ووضع الحلول للتحديات التي تواجه العالم فيه، مشيرةً إلى أن مشاركة “كاوست” في القمة، من خلال جناحها بالمعرض المصاحب للقمة، جاء انطلاقاً من أهميتها في خدمة الأولويات الوطنية، ولكون الجامعة تتشارك مع “سدايا” في توجهاتها المختلفة في هذه المجالات التقنية المهمة.

وأكدت حرص “كاوست” على شراكاتها مع القطاع الإعلامي لدوره في توعية المجتمع وترسيخ منجزات الجامعة العلمية والابتكارية في مجال الذكاء الاصطناعي، ووضع التصور لمستقبل الذكاء الاصطناعي.

حضور لافت من شرائح متعددة وجنسيات مختلفة

وأشارت إلى أن جناح الجامعة شهد حضوراً لافتاً من شرائح متعددة ومن جنسيات مختلفة، مؤكدةً أن الجناح يعدّ فرصةً لتبادل الخبرات مع الخبراء المحليين والدوليين، واكتشاف الفرص الاستثمارية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت: كما جاءت المشاركة تماشيًا مع ما توليه قيادة المملكة من اهتمام في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي، وسعيًا لتكون “كاوست” من أبرز المسهمين في تطوير وتنمية هذا المجال، حيث إن الذكاء الاصطناعي يمثّل ثورة العالم في مجال التقنية لخدمة البشرية في جميع المجالات.

وأكدت على أهمية رفع الكفاءات في هذا المجال؛ حيث تتسابق الدول لنيل الريادة في هذا المجال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التعاون الدولي لمعرفة آخر التطورات التي توصلت إليها الدول والتحديات التي يواجهها هذا المجال.

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