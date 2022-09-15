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بالصور.. “الأرصاد” يدشن مركز الإنتاج الإعلامي والتواصل الرقمي

بالصور.. “الأرصاد” يدشن مركز الإنتاج الإعلامي والتواصل الرقمي

بالصور.. “الأرصاد” يدشن مركز الإنتاج الإعلامي والتواصل الرقمي
٠٣:٠١:٢٩ م، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

دشن المركز الوطني للأرصاد، اليوم، المركز الإعلامي للإنتاج والتواصل الرقمي، ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العربي للأرصاد الجوية، الذي يعد أضخم مركز إعلامي مختص بالطقس والمناخ.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن سالم غلام، أن الفعاليات تضمنت تدشين المركز، وإطلاق حزمة من الخدمات التفاعلية للمستفيدين، تشمل خدمة “واتساب” التفاعلية، التي سيقدم المركز من خلالها خدمات متعددة يستفيد منها المشتركون، وتشمل:


1 – الإنذار المبكر.

2 – أخبار المركز.

3 – حالة الطقس اليومية.

4 – والبرامج التوعوية.

5 – النشرات الخاصة.

6 – المعلومات المناخية.

وأضاف أن تدشين المركز الإعلامي، يأتي في إطار سعي المركز الوطني للأرصاد لتقديم خدمات إعلامية متميزة للجمهور العام، وللجهات المستفيدة المختلفة، باستخدام التقنيات الحديثة، وعبر قنوات ووسائل الاتصال الرقمية التفاعلية، وعلى مدار الساعة.


وأشار إلى أن المركز الإعلامي، يسعى إلى الإسهام في زيادة الثقافة الأرصادية للمجتمع، عبر قسم التوعية والتطوع بالمركز، من خلال إنتاج مواد توعوية وتثقيفية، في استديو المركز المجهز بأحدث التقنيات والمعدات، والتي تزيد من الوعي المجتمعي بمخاطر بعض الممارسات الخاطئة المرتبطة بالطقس والمناخ.

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الكلمات الدلالية:
المركز الإعلامي المعلومات المناخية حالة الطقس مركز الأرصاد

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