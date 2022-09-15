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«الصحة» تكشف عن 7 فوائد للفحص المبكر لحديثي الولادة
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«الصحة» تكشف عن 7 فوائد للفحص المبكر لحديثي الولادة

«الصحة» تكشف عن 7 فوائد للفحص المبكر لحديثي الولادة

«الصحة» تكشف عن 7 فوائد للفحص المبكر لحديثي الولادة
٠٢:٢٣:١١ م، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت وزارة الصحة بإخضاع الطفل للفحص خلال أول 70 ساعة من ولادته، مشيرة إلى وجود 7 فوائد للفحص المبكر.

وتحت عنوان «ماذا تعرف عن الفحص المبكر لحديثي الولادة؟»، نشرت الوزارة «إنفوجرافًا» للتعريف به.

الفحص المبكر لحديثي الولادة يساعد في الكشف عن الأمراض الوراثية

وقالت إن الفحص المبكر لحديثي الولادة يساعد في الكشف عن الأمراض الوراثية الاستقلابية المسببة للمضاعفات التاليةً

– تأخر في نمو وتطور مهارات الطفل.
– تراكم المواد السامة داخل جسم الطفل.
– فشل الأعضاء الداخلية كالكبد والكلى والقلب.
– الوفاة الفجائية.
– صعوبات التعلم.
– الصرع.
– غيبوبة.
وأضافت الوزارة : وخزة قدم طفلك تحميه من المضاعفات، مشددة على أهمية السؤال عن الفحص المبكر لحديثي الولادة.

وتقوم وزارة الصحة بتنفيذ العديد من الحملات التي تستهدف حماية الأطفال والكشف المبكر عن الأمراض التي قد تصيبهم مستقبلا.

كما تسعى الوزارة عبر نشر العديد من الفيديوهات التوضيحية والمعلومات لإرشاد المواطنين بالطرق المثلى للتعامل مع الحالات الطارئة والتي قد تنتج بشكل مفاجئ.

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الكلمات الدلالية:
أطفال حديثي الولادة الصحة حديثي الولادة سلامة الأطفال وزارة الصحة

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