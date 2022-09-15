5000 شكوى.. عطل مفاجئ يخرج تطبيق «تيك توك» عن العمل

تواصل – فريق التحرير :

ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل أن عشرات آلاف المستخدمين يبلغون عن أعطال في تطبيق تيك توك.

وليست هذه المرة الأولى، إذ أصاب التطبيق عطل مفاجئ في مارس الماضي مما تسبب في توقف الخدمة عن العمل يوم الأربعاء 9 مارس 2022 حتى الساعات الأولى من يوم الخميس 10 مارس في شتى أنحاء العالم.

وسجل موقع تتبع الأعطال DownDetector، عددًا كبيرًا من الشكاوى عن تعطل التطبيق في عدد من الدول حيث سجل الموقع أكثر من 5000 شكوى حتي كتابة هذا التقرير.

ارتفاع مفاجئ في الشكاوى من التطبيق

ويظهر موقع Downdetector، المتخصص في رصد أعطال المواقع الإلكترونية الشائعة، ارتفاعًا مفاجئًا في تقارير شكاوى المستخدمين الذين يواجهون عطلاً فنيًا بموقع الفيديوهات القصيرة تيك توك، جعل آلاف المستخدمين في دول مختلفة غير قادرين على الدخول إلى حساباتهم وقراءة التعليقات ومشاهدة مشاركات الآخرين.

وتداول مستخدمو تيك توك على مواقع التواصل الاجتماعي خبر العطل، مع نشر صور على موقع “تويتر” للتأكد من أن العطل عالمي وليس حالة فردية، وتشير صفحة حالة الخدمة بموقع تتبع الأعطال Downdetector، إلى انقطاع بجميع إصدارات التطبيق على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وموقع الويب.

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