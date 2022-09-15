تفاصيل اتفاقية «مهارة» و«سابك» لإسناد مواطنين وتقديم خدمات قوى عاملة

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كشفت شركة مهارة للموارد البشرية عن توقيع اتفاقية إطارية لتقديم خدمات إسناد سعوديين وخدمات قوى عاملة مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، لمدة 10 سنوات.

وقالت الشركة في بيان، اليوم، إن قيمة العقد مرتبطة بالطلبات التي ستصدر من وقت لآخر من قبل سابك.

وأضافت أنه من المتوقع أن يظهر الأثر المالي على القوائم المالية للشركة بدايةً من الربع الرابع من العام الحالي 2022، وسيستمر خلال مدة سريان العقد.

أكدت الشركة، أنه لم يتم منح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أي معاملة تفضيلية في هذا العقد وأنها ضمن النشاط التجاري المعتاد للشركة.

توزيع أرباح نقدية على المسهمين عن النصف الأول من العام المالي 2022

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المسهمين عن النصف الأول من العام المالي 2022، بإجمالي نحو 46.87 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة 37.5 مليون سهم.

وقالت “مهارة”، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 1.25 ريال للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12.5%، مضيفة أن الأحقية تكون للمسهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022 والمقيدين في سجل مسهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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