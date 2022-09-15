3 خطوات سهلة.. هيئة الزكاة: هذه آلية استرداد الرسوم الجمركية إلكترونيًا

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نشرت هيئة ‎الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الخميس، إنفوجرافًا توضيحيًا حول خطوات استرداد الرسوم الجمركية إلكترونيًا.

وقالت الهيئة في الإنفوجراف الذي نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن استرداد الرسوم الجمركية يمكن أن يتم إلكترونيا في 3 خطوات هي:

-زيارة الموقع الإلكتروني واختيار خدمة “طلب استرداد الرسوم الجمركية”.

-تعبئة النموذج وإرفاق البيانات والمرفقات المطلوبة.

-تقديم الطلب.

خدمة استرداد الرسوم الجمركية إلكترونيًا

وفي فبراير الماضي، أتاحت هيئة ‎الزكاة والضريبة والجمارك خدمة استرداد الرسوم الجمركية إلكترونيًا.

وتتيح هذه الخدمة طلب استرداد الرسوم القطعية وطلب استرداد رسوم التأمين.

وتتطلب الخدمة أن يكون البيان الجمركي مسددًا بالإضافة لتوفير المستندات المرتبطة بأحقية الاسترداد.

وأوضحت الهيئة آنذاك أنه لا يمكن للعميل المطالبة باسترداد الرسوم الجمركية إذا كان بين تاريخ المطالبة وتاريخ تأدية الرسوم أكثر من 3 سنوات.

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