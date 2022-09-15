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شاهد.. لحظة وصول “بوتين” إلى أوزبكستان دون أن يسمح لأحد بالاقتراب منه
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شاهد.. لحظة وصول “بوتين” إلى أوزبكستان دون أن يسمح لأحد بالاقتراب منه

شاهد.. لحظة وصول “بوتين” إلى أوزبكستان دون أن يسمح لأحد بالاقتراب منه

شاهد.. لحظة وصول “بوتين” إلى أوزبكستان دون أن يسمح لأحد بالاقتراب منه
٠١:٥١:٤٩ م، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

هبطت منذ قليل طائرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدين سمرقند لحضور قمة مع الرئيس الصيني في أوزبكستان.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة وصول “بوتين” إلى مطار سمرقند دون أن يسمح لأحد بالاقتراب منه.

وبعد وصول نظيره الصيني أمس، وصل بوتين اليوم بطائرة إلى سمرقند، حيث كان في استقباله في المطار حرس الشرف.

قمة بين رئيسي الصين وروسيا في أوزبكستان اليوم

وأعلنت السلطات في أوزبكستان، أنه من المقرر أن يلتقى اليوم الخميس في قمة إقليمية تبدو أشبه بجبهة ضد الغرب في أوج توتر حاد تفاقمه الحرب في أوكرانيا.

وأوضحت أنه سينضم إلى شي وبوتين في مدينة سمرقند، المحطة الرئيسة على طريق الحرير القديم، قادة الهند وباكستان وتركيا وإيران ودول أخرى للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تستمر يومين.

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وأضافت أن الاجتماع الرئيس لهذه القمة الإقليمية، سينعقد الجمعة لكن الاجتماع الثنائي المنعقد اليوم بين الرئيسين هو الذي يثير اهتمامًا أكبر إذ إن بلديهما في صلب أزمات دبلوماسية دولية.

الكلمات الدلالية:
أوزباكستان الصين بوتين حرب أوكرانيا مطار سمرقند

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