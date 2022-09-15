الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«الصحة» تكشف عن 7 فوائد للفحص المبكر لحديثي الولادة
3 خطوات سهلة.. هيئة الزكاة: هذه آلية استرداد الرسوم الجمركية إلكترونيًا
تفاصيل اتفاقية «مهارة» و«سابك» لإسناد مواطنين وتقديم خدمات قوى عاملة
شاهد.. لحظة وصول “بوتين” إلى أوزبكستان دون أن يسمح لأحد بالاقتراب منه
مستشفى الملك عبدالله يعلن عن وظائف شاغرة بعدة مدن.. رابط التقديم
الصين توجه رسالة نارية ردًا على مشروع القانون الأمريكي بشأن تايوان

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الصين توجه رسالة نارية ردًا على مشروع القانون الأمريكي بشأن تايوان

الصين توجه رسالة نارية ردًا على مشروع القانون الأمريكي بشأن تايوان

الصين توجه رسالة نارية ردًا على مشروع القانون الأمريكي بشأن تايوان
٠١:٢٦:٤٧ م، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

في رد عاجل على مشروع القانون الأمريكي بشأن تايوان، أعلنت السلطات الصينية أن القانون يبعث رسائل خاطئة.

الصين تحتج رسميًا على مشروع القانون

وأوضحت وزارة الخارجية الصينية، أنها قدمت احتجاجات رسمية للولايات المتحدة بعد مشروع القانون بمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن تايوان.

وأكدت أن الصين تعتبر أن مشروع القانون ينص على إرسال مساعدات عسكرية مباشرة إلى تايبييه يبعث رسائل خاطئة خطيرة إلى قوى الاستقلال والانفصال في تايوان.

وأشار الناطق باسم الخارجية الصينية ماو نينج، أنه في حال تم إقرار القانون، فسيحدث الأمر هزّة كبيرة في الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية وسيؤدي إلى تداعيات خطيرة جدًا على السلم والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وفي وقت سابق، ردت الصين على الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول عزم بلاده التدخل عسكرياً لحماية جزيرة تايوان في حال غزتها بكين، مطالبة إياه بعدم إساءة التقدير أو التقليل من تصميم بكين الراسخ على حماية سيادتها وشؤونها.

وحذرت بكين، المسؤولين في البيت الأبيض تجنب إرسال إشارات خاطئة إلى القوى التي تشجع الانفصال في جزيرة تايوان، وذلك عقب إعلان بايدن أن بلاده ستدافع عن تايوان إذا قامت بكين بغزو الجزيرة ذات الحكم الذاتي.

الكلمات الدلالية:
البيت الأبيض الصين بكين تايوان مشروع القانون الأمريكي

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو والصور.. تشييع جثمان الشهيد «خالد مساوي» بالطوال

بالفيديو والصور.. تشييع جثمان الشهيد «خالد مساوي» بالطوال

٠٩:٥١ م، السبت، ٠١ أغسطس ٢٠١٥
السيطرة على تماس كهربائي بمكيف في مستشفى «الصدرية» بالرياض

السيطرة على تماس كهربائي بمكيف في مستشفى «الصدرية» بالرياض

٠٢:٥٤ ص، الخميس، ٢٤ أغسطس ٢٠١٧
جدة.. ضبط «مستودع» يعيد تعبئة الإسفنج التالف وتوزيعه (صور)

جدة.. ضبط «مستودع» يعيد تعبئة الإسفنج التالف وتوزيعه (صور)

٠٨:٢١ م، السبت، ٣١ ديسمبر ٢٠١٦
تسمية مصنع كسوة الكعبة بمجمع الملك عبدالعزيز

تسمية مصنع كسوة الكعبة بمجمع الملك عبدالعزيز

٠٢:٠٢ م، الأحد، ٠٧ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *