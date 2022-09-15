الصين توجه رسالة نارية ردًا على مشروع القانون الأمريكي بشأن تايوان

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في رد عاجل على مشروع القانون الأمريكي بشأن تايوان، أعلنت السلطات الصينية أن القانون يبعث رسائل خاطئة.

الصين تحتج رسميًا على مشروع القانون

وأوضحت وزارة الخارجية الصينية، أنها قدمت احتجاجات رسمية للولايات المتحدة بعد مشروع القانون بمجلس الشيوخ الأمريكي بشأن تايوان.

وأكدت أن الصين تعتبر أن مشروع القانون ينص على إرسال مساعدات عسكرية مباشرة إلى تايبييه يبعث رسائل خاطئة خطيرة إلى قوى الاستقلال والانفصال في تايوان.

وأشار الناطق باسم الخارجية الصينية ماو نينج، أنه في حال تم إقرار القانون، فسيحدث الأمر هزّة كبيرة في الأساس السياسي للعلاقات الصينية الأمريكية وسيؤدي إلى تداعيات خطيرة جدًا على السلم والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وفي وقت سابق، ردت الصين على الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول عزم بلاده التدخل عسكرياً لحماية جزيرة تايوان في حال غزتها بكين، مطالبة إياه بعدم إساءة التقدير أو التقليل من تصميم بكين الراسخ على حماية سيادتها وشؤونها.

وحذرت بكين، المسؤولين في البيت الأبيض تجنب إرسال إشارات خاطئة إلى القوى التي تشجع الانفصال في جزيرة تايوان، وذلك عقب إعلان بايدن أن بلاده ستدافع عن تايوان إذا قامت بكين بغزو الجزيرة ذات الحكم الذاتي.