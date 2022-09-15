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مستشفى الملك عبدالله يعلن عن وظائف شاغرة بعدة مدن.. رابط التقديم
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مستشفى الملك عبدالله يعلن عن وظائف شاغرة بعدة مدن.. رابط التقديم

مستشفى الملك عبدالله يعلن عن وظائف شاغرة بعدة مدن.. رابط التقديم

مستشفى الملك عبدالله يعلن عن وظائف شاغرة بعدة مدن.. رابط التقديم
٠١:٣١:٣٧ م، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، اليوم الخميس، عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم، البكالوريوس، والماجستير في عدّة مجالات.

وفيما يلي التفاصيل الخاصة بالتقدم لوظائف مستشفى الملك عبد الله:

المسميات الوظيفية:

1-أخصائي العقود والمناقصات.

2-مدير القبول والتسجيل.

2-فني مختبرات طبية.

3-مختبرات طبية.

4-كبير فني مختبرات طبية.

5-كبير تقني المختبرات الطبية.

6-المسعف الثالث.

7-مدير العقود والمناقصات.

8-معالج الجهاز التنفسي.

9-الممرضة المسؤولة عن الجناح الطبي.

10-وغيرها.

طريقة ورابط التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية مُمثلة في عمادة الموارد البشرية عن إتاحة فرص وظيفية للكفاءات الوطنية بنظام العقود السنوية في (مجال تقنية المعلومات) في (مقرها الرئيس بالرياض)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

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الكلمات الدلالية:
جامعة جامعة الملك عبد الله وظائف وظائف شاغرة

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