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لتعزيز قيم الترابط والتواصل.. منتدى الأسرة الخليجية يواصل أعماله بالرياض

لتعزيز قيم الترابط والتواصل.. منتدى الأسرة الخليجية يواصل أعماله بالرياض

لتعزيز قيم الترابط والتواصل.. منتدى الأسرة الخليجية يواصل أعماله بالرياض
٠١:٠٩:٣٠ م، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

من أجل أسرة مترابطة لغد مستدام، يواصل منتدى الأسرة الخليجية، الخميس، أعماله لليوم الثاني تحت عنوان “الفرص والتحديات المستقبلية للأسرة في الخليج”.

وانطلق المنتدى الأربعاء بالرياض، تزامنًا مع يوم الأسرة الخليجي، وذلك بتنظيم مجلس شؤون الأسرة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

منتدى الأسرة الخليجية

ويعقد منتدى الأسرة الخليجية تحت رعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

ويختتم منتدى الأسرة الخليجية، الخميس، ويتناول التحديات التي تواجه الأسرة الخليجية ضمن سلسلة جلسات حوارية تركز على القضايا والموضوعات ذات الأهمية والأولوية للأسرة، والفرص والتحديات والقيم الأسرية الخليجية وأثرها في إعداد جيل أكثر فاعلية لمواجهة تحديات المستقبل.

وناقش المنتدى الخميس، ضمن جلساته الحوارية، السياسات والتشريعات والأنظمة الداعمة لكبار السن في الخليج، ومجالات مشاركتهم والفرص المجتمعية المناسبة لتوظيف خبراتهم، ودور الأسرة في تعزيز جودة الحياة لأفرادها من كبار السن.

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الكلمات الدلالية:
أسرة مترابطة الأسرة الخليجية الخليج الرياض منتدى الأسرة الخليجية

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