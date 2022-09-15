شاهد.. أغرب طريقة لمعاقبة طلاب أحضروا هواتفهم إلى المدرسة في إندونيسيا (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام مسؤولو مدرسة إندونيسية بمعاقبة الطلاب الذين أحضروا هواتفهم بطريقة غريبة.

وأمسك أحد المسؤولين بمطرقة وقام بتكسير جميع الهواتف في الوقت الذي كان فيه أحد الأشخاص يوثق تلك اللحظة.

المسؤولان وضعا الهواتف على الطاولة وسط صراخ الطلاب

ويظهر في مقطع الفيديو، طاولة وضع عليها عدد من الهواتف المحمولة المصادرة من الطلاب، بينما يقف مسؤولان يحملان بأيدهما مطرقتين ويهمان بتكسير وتحطيم الهواتف المحمولة وسط ذهول الطلاب وصراخهم.

وخلال المقطع ، بدا المسؤولان مسروران بهذا الفعل ولم يهتما كثيرا بنداءات الطلاب واستغاثتهم، بل أصرا على الاستمرار فيما يفعلانه ومعاقبة الطلاب بهذه الطريقة المؤلمة .

وييدو أن جلب الهواتف إلى المدرسة في إندونيسيا عملية محظورة إداريا وهو ما دعا المسؤولين لتحطيمها بهذا الشكل.

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