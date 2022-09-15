الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. أغرب طريقة لمعاقبة طلاب أحضروا هواتفهم إلى المدرسة في إندونيسيا (فيديو)
تستغرق دقائق.. “دراسة” تكشف أنسب طريقة لتهدئة الطفل الرضيع
هل يمكن إلغاء طلب تجديد جواز السفر إلكترونيًا ؟ «الجوازات» تُجيب
“الصحة” تُعلن إجمالي الإصابات الجديدة بكورونا.. وأعلى المدن تسجيلًا للحالات
المملكة تتفوق على روسيا وتحتل المركز الثاني في توريد النفط للهند
“يوروبول”: اعتقال واحدة من أكبر شبكات غسيل الأموال في أوروبا

الرئيسية

 /

دولي

 /

شاهد.. أغرب طريقة لمعاقبة طلاب أحضروا هواتفهم إلى المدرسة في إندونيسيا (فيديو)

شاهد.. أغرب طريقة لمعاقبة طلاب أحضروا هواتفهم إلى المدرسة في إندونيسيا (فيديو)

شاهد.. أغرب طريقة لمعاقبة طلاب أحضروا هواتفهم إلى المدرسة في إندونيسيا (فيديو)
١٢:٤٦:٤٧ م، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير :

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام مسؤولو مدرسة إندونيسية بمعاقبة الطلاب الذين أحضروا هواتفهم بطريقة غريبة.

وأمسك أحد المسؤولين بمطرقة وقام بتكسير جميع الهواتف في الوقت الذي كان فيه أحد الأشخاص يوثق تلك اللحظة.

المسؤولان وضعا الهواتف على الطاولة وسط صراخ الطلاب

ويظهر في مقطع الفيديو، طاولة وضع عليها عدد من الهواتف المحمولة المصادرة من الطلاب، بينما يقف مسؤولان يحملان بأيدهما مطرقتين ويهمان بتكسير وتحطيم الهواتف المحمولة وسط ذهول الطلاب وصراخهم.

وخلال المقطع ، بدا المسؤولان مسروران بهذا الفعل ولم يهتما كثيرا بنداءات الطلاب واستغاثتهم، بل أصرا على الاستمرار فيما يفعلانه ومعاقبة الطلاب بهذه الطريقة المؤلمة .

وييدو أن جلب الهواتف إلى المدرسة في إندونيسيا عملية محظورة إداريا وهو ما دعا المسؤولين لتحطيمها بهذا الشكل.

اقرأ أيضًا:

ماذا قال وزير الموارد البشرية أمام وزراء العمل بمجموعة العشرين في إندونيسيا؟

 

الكلمات الدلالية:
إندونيسيا المدارس في إندونيسيا معاقبة طلاب في مدرسة

مواد ذات صلة

المزيد
إعلام أمريكي: مقتل ما بين 5 إلى 6 آلاف جندي روسي منذ بداية الحرب في أوكرانيا

إعلام أمريكي: مقتل ما بين 5 إلى 6 آلاف جندي روسي منذ بداية الحرب في أوكرانيا

٠٧:٢٥ ص، الخميس، ١٠ مارس ٢٠٢٢
أثار الانتقادات.. رئيس تشاد يزور الكيان الصهيوني لأول مرة منذ قطع العلاقات

أثار الانتقادات.. رئيس تشاد يزور الكيان الصهيوني لأول مرة منذ قطع العلاقات

٠٢:١٦ ص، الأثنين، ٢٦ نوفمبر ٢٠١٨
اغتصاب أمريكيتين في إيطاليا على يد قوة شرطية تابعة لوزارة الدفاع

اغتصاب أمريكيتين في إيطاليا على يد قوة شرطية تابعة لوزارة الدفاع

٠١:٣٦ ص، الأحد، ١٠ سبتمبر ٢٠١٧
الاحتلال الصهيوني يعتقل 516 فلسطينياً بينهم 73 طفلاً الشهر الماضي

الاحتلال الصهيوني يعتقل 516 فلسطينياً بينهم 73 طفلاً الشهر الماضي

١١:٣٨ م، الخميس، ٠١ سبتمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *