“الصحة” تُعلن إجمالي الإصابات الجديدة بكورونا.. وأعلى المدن تسجيلًا للحالات

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس (15 سبتمبر 2022)، عن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في المملكة، وكذلك حالات التعافي التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية عبر موقعها الرسمي.

وسجلت الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية: 108 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 108 حالة تعافي و 2 حالة وفاة، و 36 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات المصابين في المملكة 814,937 حتى الآن، ووصل مجموع المتعافين إلى 802,069 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9324 حالة وفاة.

أعلى المدن تسجيلا للحالات

وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (39)، جدة (15)، المدينة (7) ، الدمام (5).

أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (40)، جدة (18) ، المدينة (10)، الدمام (7) ، مكة (5).

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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