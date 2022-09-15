الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تستغرق دقائق.. “دراسة” تكشف أنسب طريقة لتهدئة الطفل الرضيع
هل يمكن إلغاء طلب تجديد جواز السفر إلكترونيًا ؟ «الجوازات» تُجيب
“الصحة” تُعلن إجمالي الإصابات الجديدة بكورونا.. وأعلى المدن تسجيلًا للحالات
المملكة تتفوق على روسيا وتحتل المركز الثاني في توريد النفط للهند
“يوروبول”: اعتقال واحدة من أكبر شبكات غسيل الأموال في أوروبا
بمشاركة الحاضرين.. التقاط صورة جماعية بالجوال عن طريق الذكاء الاصطناعي (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تستغرق دقائق.. “دراسة” تكشف أنسب طريقة لتهدئة الطفل الرضيع

تستغرق دقائق.. “دراسة” تكشف أنسب طريقة لتهدئة الطفل الرضيع

تستغرق دقائق.. “دراسة” تكشف أنسب طريقة لتهدئة الطفل الرضيع
١٢:٤٢:١٤ م، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة حديثة أن حمل الطفل والمشي به لمدة خمس دقائق من شأنه أن يهدئه.

الدراسة التي نشرت في مجلة “كرنت بايولودجي”، أوضحت أنه قبل وضع الطفل في سريره، يوصي العلماء بإبقائه محمولاً لـ5 إلى 8 دقائق إضافية، وفق ما نقله موقع “سكاي نيوز عربية”.

4 طرق لتهدئة الطفل الرضيع

وجاءت نتائج هذه الدراسة بعد أن درس العلماء 4 طرق لتهدئة الطفل الرضيع، وهي حمل الطفل والمشي به أو الجلوس به أو وضعه في سرير ثابت أو وضعه في سرير هزاز.

وتوصلت الدراسة إلى أن طريقة حمل الطفل والمشي به لمدة خمس دقائق كانت هي الأفضل لتهدئته.

وأخضع العلماء 21 طفلاً بين حديثي ولادة وآخرين لا تتعدى أعمارهم السبعة أشهر إلى دراسة مع أمّهاتهم، من أجل التوصل إلى هذه الدراسة.

من جانبها، قالت معدة الدراسة الرئيسية كومي كورودا من مركز “ريكين” لعلم الأعصاب في اليابان: “لقد ربّيت 4 أطفال ولم أستطع التكهّن بالنتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة حتى ظهرت البيانات الإحصائية”.

اقرأ أيضًا:

دراسة تؤكد: حصول الرضع على فيتامين «د» يقلل فرص إصابتهم بالسمنة

 

الكلمات الدلالية:
الأطفال الرضع الرضع بكاء الأطفال الرضع تهدئة الأطفال

مواد ذات صلة

المزيد
105 آلاف حاج في الساعة.. كيف تم توزيع الحجاج على صحن المطاف ؟

105 آلاف حاج في الساعة.. كيف تم توزيع الحجاج على صحن المطاف ؟

٠٥:٤٠ م، الأثنين، ١١ يوليو ٢٠٢٢
إندونيسيا: التدريب والنظام الجديد يؤخران إرسال العمالة المنزلية للمملكة

إندونيسيا: التدريب والنظام الجديد يؤخران إرسال العمالة المنزلية للمملكة

٠٨:٢١ ص، الخميس، ٠٥ فبراير ٢٠١٥
«علماء المسلمين» تحذر من المشروع الصفوي وتبارك عاصفة الحزم

«علماء المسلمين» تحذر من المشروع الصفوي وتبارك عاصفة الحزم

٠٢:٠٩ م، الثلاثاء، ٣١ مارس ٢٠١٥
أمطار غزيرة على محافظات الباحة والدفاع المدني يباشر الاحتجازات (صور)

أمطار غزيرة على محافظات الباحة والدفاع المدني يباشر الاحتجازات (صور)

٠٤:٣٧ م، الأربعاء، ٢٨ أكتوبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *