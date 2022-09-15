تستغرق دقائق.. “دراسة” تكشف أنسب طريقة لتهدئة الطفل الرضيع

تواصل – وكالات:

كشفت دراسة حديثة أن حمل الطفل والمشي به لمدة خمس دقائق من شأنه أن يهدئه.

الدراسة التي نشرت في مجلة “كرنت بايولودجي”، أوضحت أنه قبل وضع الطفل في سريره، يوصي العلماء بإبقائه محمولاً لـ5 إلى 8 دقائق إضافية، وفق ما نقله موقع “سكاي نيوز عربية”.

4 طرق لتهدئة الطفل الرضيع

وجاءت نتائج هذه الدراسة بعد أن درس العلماء 4 طرق لتهدئة الطفل الرضيع، وهي حمل الطفل والمشي به أو الجلوس به أو وضعه في سرير ثابت أو وضعه في سرير هزاز.

وتوصلت الدراسة إلى أن طريقة حمل الطفل والمشي به لمدة خمس دقائق كانت هي الأفضل لتهدئته.

وأخضع العلماء 21 طفلاً بين حديثي ولادة وآخرين لا تتعدى أعمارهم السبعة أشهر إلى دراسة مع أمّهاتهم، من أجل التوصل إلى هذه الدراسة.

من جانبها، قالت معدة الدراسة الرئيسية كومي كورودا من مركز “ريكين” لعلم الأعصاب في اليابان: “لقد ربّيت 4 أطفال ولم أستطع التكهّن بالنتائج الرئيسية التي توصلت إليها الدراسة حتى ظهرت البيانات الإحصائية”.

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