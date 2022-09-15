“يوروبول”: اعتقال واحدة من أكبر شبكات غسيل الأموال في أوروبا

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وكالة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي “يوروبول”، أن السلطات الإسبانية اعتقلت واحدة من أكبر شبكات غسيل الأموال في أوروبا.

وأكدت أنه بعد تسع سنوات من هروبها، تمكنت الشرطة الإسبانية من اعتقال إحدى أهم المطلوبات في بريطانيا، في قرية سانتا باربرا شمال شرقي إسبانيا.

حققت أرباحا بحوالي 1.2 مليار يورو

وأوضحت أن سارة بانيتزكي، والبالغة 47 عامًا مطلوبة للعدالة منذ 2013 في تهم تتعلق بغسيل الأموال، وأنها حققت أرباحا بحوالي 1.2 مليار يورو، عن طريق بيعها هواتف ذكية في بريطانيا دون دفع الضريبة المضافة.

وأضافت الشرطة في بيان، أن المتهمة باعت هواتف محمولة في المملكة المتحدة أكثر من جميع المتاجر القانونية مجتمعة، وأنه تم الحكم عليها غيابيًا بالسجن 8 سنوات.

وأشارت إلى أن “بانتيزكي” كانت مختبئة في بلدة أوليفيلا بالقرب من برشلونة، بعد أن قطعت علاقاتها الاجتماعية وتغيير مظهرها بالكامل، لافتة إلى أن زوجها عمل على مساعدتها في الاختباء وشراء الاحتياجات الأساسية واليومية، وذلك قبل أن تكتشف الشرطة الإسبانية الأمر وتعتقل واحدة من أكبر شبكات غسيل الأموال في أوروبا.