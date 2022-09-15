المملكة تتفوق على روسيا وتحتل المركز الثاني في توريد النفط للهند

تواصل – فريق التحرير :

كشفت بيانات من مصادر صناعية وتجارية أن المملكة جاءت في المركز الثاني لمورّدي النفط للهند في أغسطس، متجاوزة روسيا بهامش ضئيل، بينما احتفظ العراق بالمركز الأول.

ووفقا للبيانات، جرى شحن 863950 برميلا يوميا من الخام من المملكة إلى الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، بارتفاع 4.8% عن الشهر السابق، في حين تراجعت المشتريات من روسيا 2.4% إلى 855950 برميلا يوميا.

انخفاض حصة النفط من أوبك إلى الهند

و انخفضت حصة النفط من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) إلى الهند إلى 59.8%، وهو أدنى مستوى في ما لا يقل عن 16 عاما مع خفض الهند الواردات من أفريقيا.

وأصبحت الهند ثاني أكبر مشتر للنفط الروسي بعد الصين بعدما خفض آخرون مشترياتهم إثر غزو موسكو لأوكرانيا في أواخر فبراير.

وتواصل واردات الهند الشهرية من النفط الروسي التراجع بعدما سجلت رقما قياسيا في يونيو، إذ قلصت موسكو التخفيضات المعروضة على نفطها.

وفي أغسطس أيضا، ظلت الإمارات رابع أكبر مورّد نفطي للهند، بينما أزاحت قازاخستان الكويت لتصبح في المرتبة الخامسة.

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