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هل يمكن إلغاء طلب تجديد جواز السفر إلكترونيًا ؟ «الجوازات» تُجيب
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هل يمكن إلغاء طلب تجديد جواز السفر إلكترونيًا ؟ «الجوازات» تُجيب

هل يمكن إلغاء طلب تجديد جواز السفر إلكترونيًا ؟ «الجوازات» تُجيب

هل يمكن إلغاء طلب تجديد جواز السفر إلكترونيًا ؟ «الجوازات» تُجيب
١٢:٣٧:٣٧ م، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للجوازات بالمملكة، اليوم الخميس، أنه لا يمكن إلغاء طلب تجديد جواز السفر إلكترونيا، إذ كان الطلب تم تنفيذه بالفعل عبر منصة أبشر.

جاء ذلك في تغريدة على حساب الجوازات بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، ردا على سؤال لأحد المواطنين.

وأوضحت الجوازات أنه “في حال إتمام تنفيذ الطلب لا يمكنك الإلغاء، يرجى التواصل مع البريد السعودي برقم التتبع لإفادتك”، حيث نشرت  إنفوجرافًا توضيحيًا حول كيفية استلام الجواز الجديد عبر البريد السعودي.

استلام الجواز عبر البريد

ووفق الإنفوجراف، فإن الخطوات اللازمة لاستلام الجواز عبر البريد الإلكتروني هي:

1 – طباعة نموذج تأكيد تجديد الجواز عبر منصة أبشر.

2 – التوجه لأقرب مكتب للبريد السعودي مع إحضار الجواز القديم والتأكد من العنوان الوطني الخاص بك.

وفي سياق غير بعيد، وردا على سؤال حول إمكانية قيام “من خرج ولم يعد” بعمل تأشيرة عمرة أوزيارة، قالت الجوازات: “تنص التعليمات على أن من خرج ولم يعد يمنع الدخول لمدة ٣ سنوات إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة”.

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