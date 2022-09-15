بمشاركة الحاضرين.. التقاط صورة جماعية بالجوال عن طريق الذكاء الاصطناعي (فيديو)

الفيديو سيحتاج طمس على صورة المرأة على المسرح

تواصل – فريق التحرير:

في خطوة مثيرة وفريدة من نوعها، التقط المشاركون في إحدى جلسات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، صورة جماعية بالجوال عن طريق الذكاء الاصطناعي.

وبثت فضائية “الإخبارية” جانبًا من فعاليات التقاط الصورة عبر تقنية الذكاء الاصطناعي ودون تدخل من أحد، وذلك في خطوة أذهلت الحضور وأثارت إعجابهم.

وجاء ذلك في إحدى جلسات القمة التي انطلقت الثلاثاء وتختتم اليوم الخميس بالرياض.

فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

وأول أمس الثلاثاء، انطلقت في الرياض القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية، بمشاركة 90 دولة وحضور 10 آلاف شخص من صناع السياسات والمختصين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي في العالم.

المشاركون في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

وتعد القمة فرصة للمهتمين والخبراء في هذا المجال للاستفادة من تجمّع أكثر من 200 متحدث يمثلون 90 دولة في العالم تحت سقف واحد في مدينة الرياض، وذلك للاستماع لرؤاهم وطرحهم خلال مشاركاتهم في أكثر من 100 جلسة عمل وحلقات النقاش والورش المصاحبة، والاطلاع على أكثر من 40 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي التي سيتم استعراضها خلال القمة من جهات ابتكارية محلية وعالمية.

وتناقش القمة العالمية للذكاء الاصطناعي جملة من الموضوعات التي تبين انعكاسات الذكاء الاصطناعي على أهم القطاعات مثل: المدن الذكية، تنمية القدرات البشرية، الرعاية الصحية، المواصلات، الطاقة، الثقافة والتراث، البيئة، الحراك الاقتصادي وذلك بهدف إيجاد الحلول للتحديات الحالية وتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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