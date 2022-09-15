هل يجوز للمرخص له بالاستطلاع طلب تجديد الرخصة؟.. «الصناعة» تجيب

تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم الخميس، إنه يجوز للمرخص له بالاستطلاع في حالة استيفائه للمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة طلب تجديد الرخصة، بشرط أن يقدم الطلب للوزارة قبل انتهاء الرخصة بمدة لا تقل عن 90 يومًا من تاريخ انتهائها.

جاء ذلك في إفادة للوزارة نشرها الحساب الرسمي لخدمة شركاء الصناعة والثروة المعدنية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

شروط الحصول على الترخيص

وكانت وزارة الصناعة حددت شروط عملية الحصول على الترخيص الصناعي الجديد وفق الآتي:

-أن تكون المنتجات الصناعية المتوقعة مطابقة للمواصفات والمعايير الخاصة بالهيئة السعودية للمعايير.

-وجوب الالتزام بالأنظمة والمعايير الموجودة في النظام العام للبيئة.

-التعهد بمراعاة عوامل الأمن والسلامة الخاصة بالمنشآت الصحية.

-الالتزام بما جاء به النظام الموحد للتنظيم الصناعي على مستوى دول التعاون الخليجي.

-القيام بتحديث بيانات المنشأة بشكل دوري، وبخاصة الأوقات التي يطرأ تغييرات على المنشأة المسجلة.

-التواصل المستمر مع الوزارة فيما يتعلق بالحسابات المالية والموازنات الخاصة بالمؤسسة.

-عدم إساءة تطبيق بعض المزايا التي تمنح للصناعيين.

-التعاون مع الوزارة فيما يتعلق بتزويدها بالمعلومات الدقيقة فور طلبها.

-تعزيز التعاون مع الوزارة عبر السماح لطواقمها بالدخول إلى المنشأة والاطلاع على السجلات، وما تطلبه من أوراق وملفات.

-عدم القيام بتوسعة المشروع الصناعي المسجل، أو القيام بدمج مشروع قائم بآخر مرخص إلا بعد الحصول على إذن رسمي من الوزارة.

-استكمال المستثمر المواطن أو الأجنبي جميع الخطوات، وتطابق جميع الشروط المعمول بها.

-التقيد بمزاولة الأنشطة الصناعية المرخص لها بشكل قانوني خلال فترة سريان ترخيص المنشأة الصناعية.

-للوزارة الحق الكامل في تجديد صلاحية الترخيص دورة زمنية ثانية، حيث إنها لا يمكن أن تجدد الترخيص لمستثمر يثبت عدم جديته في مزاولة النشاط الصناعي.

اقرأ أيضًا:

«الصناعة»: 7 آلاف مصنع أكمل عمليات التقييم الذاتي في مؤشر النضج الرقمي