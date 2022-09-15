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مقتل 120 عسكريًا أوكرانيًا بمحاولة إنزال فاشلة في كيرنبورن على البحر الأسود

مقتل 120 عسكريًا أوكرانيًا بمحاولة إنزال فاشلة في كيرنبورن على البحر الأسود

مقتل 120 عسكريًا أوكرانيًا بمحاولة إنزال فاشلة في كيرنبورن على البحر الأسود
١١:٤٥:٥٥ ص، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت سلطات خيرسون الموالية لروسيا، عن مقتل 120 عسكريًا أوكرانيًا بمحاولة إنزال فاشلة في كيرنبورن على البحر الأسود.

إحباط إنزال جوي أوكراني على البحر الأسود

وأكد حاكم خيرسون، أنه تم إحباط إنزال جوي أوكراني على البحر الأسود في منطقة كيرنبورن الاستراتيجية.

وفي الوقت الذي وصلت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية إلى العاصمة الأوكرانية لبحث الاقتصاد والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أكد وزير الخارجية الأوكراني لن نقبل أي مبادرات تتعارض مع مصالحنا القومية والأمنية.

روسيا تتعمد اللعب بسوق الطاقة

ودافعت رئيسة المفوضية الأوروبية عن العقوبات على موسكو مؤكدة أنه ليس وقت “التهدئة” الآن، بسبب تعمد روسيا اللعب بسوق الطاقة، لافتة إلى أن الرئيس الروسي سيسقط وأوروبا ستسود، وأن تضامن دول الاتحاد مع أوكرانيا لن يتغير.

فيما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الدول الدائنة لأوكرانيا تتوصل لمذكرة تفاهم لقبول طلب أوكرانيا بتعليق خدمة الدين حتى نهاية 2023.

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بالتفاصيل.. هذا ما حدث للرئيس الأوكراني ومرافقيه أثناء تواجده في كييف

كما أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن إدارة الرئيس بايدن تبحث مع الكونجرس إجراءات يمكن اتخاذها بحق روسيا بدلاً من تصنيفها دولة راعية للإرهاب، مؤكدة أنه لا شك في أن القوات الروسية ارتكبت ما تبدو وأنها جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا.

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أوكرانيا البحر الأسود روسيا كيرنبورن محاولة إنزال فاشلة

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