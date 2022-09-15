فرنسا تتوعد إيران.. لا تهاون بشأن تحقيق الوكالة الدولية

تواصل – فريق التحرير:

كشف دبلوماسي فرنسي، أنه لا تهاون مع إيران حول ملف التحقيقات، معتبرًا أن هذا الأمر يضع استقلالية وكالة الطاقة الذرية ومصداقية الحد من انتشار الأسلحة النووية على المحك.

وأوضح – حسب “العربية”- أن باريس تجري مشاورات مع شركائها لبحث كيفية التعامل مع الجمود الحالي والتحضير لاجتماع مجلس محافظي الوكالة في نوفمبر.

وأشار أنه في الوقت الحالي لا توجد مفاوضات نشطة مع طهران، إلا أنه أشار في الوقت عينه إلى أن القوى الغربية لم تيأس حتى الآن من الوصول إلى حل دبلوماسي.

يأتي هذا في الوقت الذي أيد فيه ثلثي أعضاء مجلس محافظي الوكالة الذرية بيانًا غير ملزم طرحته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يضغط على إيران لتقديم تفسير حول سبب وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلنة.

وحسب مراقبين، فإنه على الرغم من عدم تصويت أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، أمس على قرار حازم ضد إيران، واكتفاء ثلثي الأعضاء بتأييد بيان غير ملزم للضغط على السلطات الإيرانية، إلا أن مصدرًا دبلوماسيًا رفيعًا أكد أن الوكالة ماضية في تحقيقاتها.

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