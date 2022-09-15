الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. أغرب طريقة لمعاقبة طلاب أحضروا هواتفهم إلى المدرسة في إندونيسيا (فيديو)
تستغرق دقائق.. “دراسة” تكشف أنسب طريقة لتهدئة الطفل الرضيع
هل يمكن إلغاء طلب تجديد جواز السفر إلكترونيًا ؟ «الجوازات» تُجيب
“الصحة” تُعلن إجمالي الإصابات الجديدة بكورونا.. وأعلى المدن تسجيلًا للحالات
المملكة تتفوق على روسيا وتحتل المركز الثاني في توريد النفط للهند
“يوروبول”: اعتقال واحدة من أكبر شبكات غسيل الأموال في أوروبا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

فرنسا تتوعد إيران.. لا تهاون بشأن تحقيق الوكالة الدولية

فرنسا تتوعد إيران.. لا تهاون بشأن تحقيق الوكالة الدولية

فرنسا تتوعد إيران.. لا تهاون بشأن تحقيق الوكالة الدولية
١١:٣٨:٠٧ ص، الخميس، ١٩ صفر ١٤٤٤ هجريا، ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف دبلوماسي فرنسي، أنه لا تهاون مع إيران حول ملف التحقيقات، معتبرًا أن هذا الأمر يضع استقلالية وكالة الطاقة الذرية ومصداقية الحد من انتشار الأسلحة النووية على المحك.

وأوضح – حسب “العربية”- أن باريس تجري مشاورات مع شركائها لبحث كيفية التعامل مع الجمود الحالي والتحضير لاجتماع مجلس محافظي الوكالة في نوفمبر.

وأشار أنه في الوقت الحالي لا توجد مفاوضات نشطة مع طهران، إلا أنه أشار في الوقت عينه إلى أن القوى الغربية لم تيأس حتى الآن من الوصول إلى حل دبلوماسي.

يأتي هذا في الوقت الذي أيد فيه ثلثي أعضاء مجلس محافظي الوكالة الذرية بيانًا غير ملزم طرحته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا يضغط على إيران لتقديم تفسير حول سبب وجود آثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلنة.

وحسب مراقبين، فإنه على الرغم من عدم تصويت أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، أمس على قرار حازم ضد إيران، واكتفاء ثلثي الأعضاء بتأييد بيان غير ملزم للضغط على السلطات الإيرانية، إلا أن مصدرًا دبلوماسيًا رفيعًا أكد أن الوكالة ماضية في تحقيقاتها.

اقرأ أيضًا:

واشنطن تعرض 10 ملايين دولار للقبض على 3 إيرانيين.. ماذا فعلوا؟

الاتفاق النووي في مهب الريح.. البيت الأبيض يوجه رسالة للنظام الإيراني

الكلمات الدلالية:
إيران اليورانيوم طهران فرنسا وكالة الطاقة الذرية

مواد ذات صلة

المزيد
طوارئ بمطار القاهرة لهبوط طائرة «السعودية» اضطراريًا بعد تعطل مكابحها

طوارئ بمطار القاهرة لهبوط طائرة «السعودية» اضطراريًا بعد تعطل مكابحها

١٠:٢٩ م، الثلاثاء، ٠١ نوفمبر ٢٠١٦
أمريكا.. حكم الإعدام ينتظر قتلة المبتعثين «القاضي وبابا»

أمريكا.. حكم الإعدام ينتظر قتلة المبتعثين «القاضي وبابا»

١١:٠٨ ص، الأحد، ٠٦ ديسمبر ٢٠١٥
وكيل مشيخة الأزهر يردّ على تأييد دار الإفتاء التونسية لقرار التسوية في الميراث بين الرجل والمرأة

وكيل مشيخة الأزهر يردّ على تأييد دار الإفتاء التونسية لقرار التسوية في الميراث بين الرجل والمرأة

٠١:٠٦ م، الثلاثاء، ١٥ أغسطس ٢٠١٧
أكراد يتهمون إيران بشنِّ هجمات عليهم في العراق

أكراد يتهمون إيران بشنِّ هجمات عليهم في العراق

٠٧:١٦ م، الأربعاء، ٢١ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *